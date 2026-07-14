Коллапс ВСУ: все пути у Дружковки взяты под огневой контроль

Украинские войска оборудовали под Дружковкой мощные укрепрайоны с серьезными запасами оружия и медицины, однако снабжение этой группировки скоро затрещит по швам. Военно-политический эксперт Ян Гагин в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил, что российские силы планомерно перемалывают логистику противника, методично лишая его боекомплекта и возможности проводить ротацию.
Несмотря на долговременную подготовку, положение гарнизона ВСУ становится всё более шатким. Противник создал эшелонированную оборону, но его снабжение уязвимо перед точечными ударами.
«Укрепрайоны готовились заранее, они серьезные и насыщены тыловым обеспечением. То есть в боекомплекте, медицине, продуктах они пока не испытывают острого недостатка. Но благодаря нашей разведке мы наносим точечные удары именно по складам тылового обеспечения. Плюс мы стремимся перекрыть логистические цепочки для снабжения группировки. Это работа по дорогам, по колоннам, это препятствие доставке и ротации», — пояснил эксперт.
По словам Гагина, тактика перекрытия «кислорода» уже доказала свою эффективность на многих участках линии соприкосновения. Когда подвоз боеприпасов и свежих сил прекращается, любое укрепление превращается в ловушку для обороняющихся.
«Когда подразделение работает без тылового обеспечения и без ротации, оно истощается, выдыхается и в итоге либо гибнет, либо сдается в плен. Это мы видим регулярно. Наши силы работают прежде всего по логистическим цепочкам, прерывают доставку, и потом противник просто вынужден отступать или гибнуть на месте от невозможности первых двух вариантов», — резюмировал Ян Гагин.
Эксперт добавил, что пока логистика ВСУ функционирует, хоть и с перебоями, но высокоточная работа беспилотных систем и артиллерии по вражеским «обозам» не прекращается, постепенно приближая критическую точку коллапса обороны противника на дружковском направлении.
Ранее Гагин сообщил, что российская авиация и артиллерия наносят массированные удары по переброшенным к Дружковке подкреплениям ВСУ. Противник несет большие потери, а стянутые туда элитные спецподразделения, скорее всего, будут использоваться в качестве заградотрядов.