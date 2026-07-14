Коллапс ВСУ: все пути у Дружковки взяты под огневой контроль

«Укрепрайоны готовились заранее, они серьезные и насыщены тыловым обеспечением. То есть в боекомплекте, медицине, продуктах они пока не испытывают острого недостатка. Но благодаря нашей разведке мы наносим точечные удары именно по складам тылового обеспечения. Плюс мы стремимся перекрыть логистические цепочки для снабжения группировки. Это работа по дорогам, по колоннам, это препятствие доставке и ротации», — пояснил эксперт.