Максимально болезненный удар: Киев сотрут в пыль за массированные атаки РФ

«Уже сейчас замечают случаи, когда небольшие беспилотники доставляются в наши районы даже в условиях непогоды при помощи шаров и метеозондов. Они поднимаются на большую высоту и летят по потоку, потом в каком-то месте противник принимает решение отцепить его. И там уже дрон летит и наносит удар», — пояснил генерал.