Максимально болезненный удар: Киев сотрут в пыль за массированные атаки РФ

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, в сторону Москвы и области было направлено более 350 беспилотных летательных аппаратов 13 июля. Основную массу удалось перехватить и уничтожить силами противовоздушной обороны еще на дальних подступах — только в небе над Московской областью сбили более 80 дронов.
Однако без жертв, увы, не обошлось. В поселке Пионерский городского округа Истра погибли три человека, еще трое получили ранения. В Солнечногорске удар пришелся в многоквартирный дом — пострадали два мирных жителя. Точечные повреждения зафиксированы в Можайске и деревне Бабкино, где осколки задели остекление и частные домовладения.
Новая тактика налета.
В эксклюзивном комментарии для aif.ru заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов раскрыл новую тактическую уловку противника. По его мнению, ВСУ могли применить гибридную схему доставки боеприпасов с использованием метеозондов.
«Уже сейчас замечают случаи, когда небольшие беспилотники доставляются в наши районы даже в условиях непогоды при помощи шаров и метеозондов. Они поднимаются на большую высоту и летят по потоку, потом в каком-то месте противник принимает решение отцепить его. И там уже дрон летит и наносит удар», — пояснил генерал.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин дополнил картину географией пусков. Он убежден, что техника летела прямо с сопредельной территории.
«Вероятно, они могли лететь из Сумской или Черниговской областей. Все эти дальние дроны летят с Украины», — сказал он aif.ru.
Плановая работа на уничтожение: пощады не будет.
Генерал Попов подчеркнул, что российская армия продолжит методично выбивать военную инфраструктуру врага, не поддаваясь на эмоции.
«Наши военные проводят плановую работу по мере выявления тех или иных целей на территории противника. Как только разведка докладывает, что выявлен какой-то объект, что через границу проходят какие поставки, то мы сразу принимаем меры», — заявил Попов.
Речь идет о полном уничтожении логистических цепочек. Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и ракетные войска накануне уже нанесли поражение инфраструктуре в 142 районах. Под удар попадают не только склады с горюче-смазочными материалами и боеприпасами, но и цеха сборки дронов дальнего действия, а также пункты временной дислокации иностранных наемников.
Энергетический коллапс и блокировка портов.
Генерал особо отметил стратегию обесточивания военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Армия РФ наносит удары по энергосистеме, чтобы лишить противника возможности восстанавливать технику.
«Эта зима хорошо показала, что мы работаем и не даем противнику возможности восстановить технику и объекты электро- и теплоснабжения», — напомнил генерал Попов.
Но главный удар этой ночи пришелся по морским воротам снабжения. Минобороны РФ отчиталось о новых групповых ударах высокоточным оружием большой дальности. Целями стали объекты портовой инфраструктуры в Черноморске Одесской области. Армия России продолжает методично уничтожать порты и суда, задействованные в интересах украинских боевиков для разгрузки военных грузов и ГСМ.
Ключевая задача — отрезать линию фронта от тыловых баз. Попов подтвердил, что наряду с портами российские войска активно работают по железнодорожным станциям.
«Мы также продолжаем удары по железнодорожным станциям с целью прекращения поставок на линию боевого соприкосновения и перевоза между предприятиями», — резюмировал генерал-майор.
За ночную террористическую атаку на спящие подмосковные города противника ждет полный паралич военной логистики. Ответ уже последовал, и он неотвратим.