В посёлке Охотск директора дорожного предприятия будут судить за сокрытие 10 млн рублей

В посёлке Охотск Хабаровского края перед судом предстанет директор предприятия по строительству и ремонту дорог. Её обвиняют в сокрытии имущества организации, за счёт которого должно быть произведено взыскание недоимки по налогам. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.