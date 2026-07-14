В посёлке Охотск директора дорожного предприятия будут судить за сокрытие 10 млн рублей

В посёлке Охотск Хабаровского края перед судом предстанет директор предприятия по строительству и ремонту дорог. Её обвиняют в сокрытии имущества организации, за счёт которого должно быть произведено взыскание недоимки по налогам. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, в конце 2024 года директор дорожной организации, достоверно зная о наличии недоимки в сумме более 59 миллионов рублей, скрыла денежные средства, подлежащие взысканию налоговым органом на сумму свыше 10 миллионов рублей.
По версии следствия, обвиняемая перечисляла повышенную заработную плату работникам предприятия, которые затем возвращали излишне выплаченные деньги. Полученными средствами злоумышленница рассчитывалась с контрагентами, тем самым выводя деньги из-под налогообложения.
В ходе следствия директор в полном объёме возместила долг по недоимке с учётом штрафов и пени. Общая сумма погашенной задолженности превысила 98 миллионов рублей.
— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — сообщили в Следкоме.
Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 199.2 УК РФ (сокрытие имущества организации, за счёт которого должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, в крупном размере). Теперь судьбу обвиняемой решит суд.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru