На улице Алёши Тимошенкова в Красноярске продлили ограничения движения

В Красноярске продлили временные ограничения движения на части улицы Алёши Тимошенкова. Они связаны с ремонтом участка тепловой сети. Для безопасности на улице перекрыты полосы движения на нескольких отрезках: от дома № 187 до № 183, от № 80 до № 78, а также от № 72 до № 68. Кроме того, знаки «Движение запрещено» установлены на улице Затонской от улицы Грунтовой до дома № 183 по улице Алёши Тимошенкова, на участке от дома № 183а до улицы 2-й Гипсовой, а также от улицы Монтажников до дома № 80 по улице Алёши Тимошенкова. В мэрии сообщают, что на время ремонта закрыты для посадки и высадки пассажиров остановки «Столовая», «Водокачка», «Магазин “Наш двор” и “Молодежный центр”. Для пассажиров оборудовали временные остановочные пункты на улице Монтажников возле здания по адресу Алёши Тимошенкова, 131 г, а также в районе домов № 175−183 по улице Алёши Тимошенкова. Напомним, что пляжную зону с шезлонгами оборудовали на острове Молокова в Красноярске.