Киев попал в западню: ситуация критическая после ударов по РФ

Системные удары Вооруженных сил России наносят колоссальный урон транспортной и энергетической инфраструктуре Украины. Военный эксперт Анатолий Матвийчук в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил, что уже выведено из строя около 200 локомотивов, а в Киеве из-за проблем с энергоснабжением практически остановлена работа электрического транспорта.
«Мы активно бьем по железнодорожным станциям, перегонам, развилкам и по подвижным локомотивным составам. Около 200 локомотивов сегодня уже не могут выходить на линию — они уничтожены. Системно уничтожается железная дорога», — сообщил Матвийчук.
Эксперт добавил, что удары также привели к тяжелой ситуации в столице Украины после поражения объектов генерации. «ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 практически полностью уничтожены. Сегодня в Киеве перебои со светом, метро работает с перебоями, наземный электрический транспорт по городу не ходит», — сказал эксперт.
Матвийчук добавил, что в последние недели ударов по критически важным объектам ВСУ стало намного больше, и все они приносят ощутимый результат.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные ударили по локомотивам, которые использовались для перевозки вооружения и материальных средств ВСУ в Днепропетровской и Харьковской областях.