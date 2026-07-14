Киев попал в западню: ситуация критическая после ударов по РФ

Эксперт добавил, что удары также привели к тяжелой ситуации в столице Украины после поражения объектов генерации. «ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 практически полностью уничтожены. Сегодня в Киеве перебои со светом, метро работает с перебоями, наземный электрический транспорт по городу не ходит», — сказал эксперт.