Дирекция ООПТ Прикамья предупредила об опасности сплавов по Чусовой

Напомним, ранее сообщалось, что во время подъёма воды в селе Кын пропала молодая женщина. Сейчас ведутся её поиски. Работы по ликвидации последствий паводка в селе завершили. По словам главы Лысьвенского округа Александра Пермякова, в ночь с 12 на 13 июля уровень воды в малых реках снизился, а вот в Чусовой поднялся ещё на 12 сантиметров.