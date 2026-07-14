Дирекция ООПТ Прикамья предупредила об опасности сплавов по Чусовой

Сплавы по Чусовой сейчас опасны, об этом предупредили в Дирекции ООПТ Пермского края.
В Дирекции обратили внимание посетителей Чусовского участка природного парка «Пермский» о том, что сплавные маршруты сейчас небезопасны. Особенно это касается участка от урочища Журавлик до села Кын включительно.
«Река находится в состоянии дождевого половодья — уровень воды критически высок, по руслу массово плывут деревья, коряги и бытовой мусор, создавая заторы и ловушки, трудности при причаливании. В связи с этим сложность сплава резко возросла, имеется риск для жизни», — пояснили в организации.
В Дирекции также попросили не выходить на реки с детьми.
Напомним, ранее сообщалось, что во время подъёма воды в селе Кын пропала молодая женщина. Сейчас ведутся её поиски. Работы по ликвидации последствий паводка в селе завершили. По словам главы Лысьвенского округа Александра Пермякова, в ночь с 12 на 13 июля уровень воды в малых реках снизился, а вот в Чусовой поднялся ещё на 12 сантиметров.