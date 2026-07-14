Фридайверы очистили дно Ангары в районе острова Юность в Иркутске

Мероприятие ежегодно организует администрация Иркутска. В нем участвовали активисты Федерации подводной охоты и фридайвинга Иркутской области, помогали им «серебряные» волонтеры из Высшей народной школы, студенты вузов и ссузов, школьники из трудовых отрядов администрации города. Акцию сопровождала команда аварийно-спасательной службы МКУ «Безопасный город».
«Остров Юность — любимое место отдыха иркутян и гостей города. Да, порядок на суше поддерживается силами муниципальных предприятий, но важно обеспечить чистоту и на дне реки. От этого зависит качество воды и жизнь обитателей Ангары. Мы признательны фридайверам за их постоянную поддержку в этом направлении. Без них такой подводный субботник был бы невозможен», — отметила заместитель начальника отдела охраны окружающей среды администрации Иркутска Валентина Сафонова.
По словам президента региональной федерации подводной охоты и фридайвинга Владимира Лебедева, подобную деятельность на разных водных объектах активисты ведут около 20 лет. В основном в ней участвуют хорошо подготовленные спортсмены, но в этот раз был и новичок.
«Дайвингом занялся после ранения буквально полгода назад. Это мой дебют в открытой воде. Ребята пригласили присоединиться к доброму делу, решил помочь. Слева от мостика на остров Юность давно не наводили порядок, важно убрать весь мусор, принести пользу природе и людям», — рассказал дайвер из Шелехова, участник СВО Дмитрий Никитенко.
Со дна подняли десятки килограммов отходов: трубы, плафоны от уличных фонарей, металлические ящики, шины от разных видов транспорта, в том числе колесо от телеги, стеклянные и пластиковые бутылки, алюминиевые банки, корчагу, двухсотлитровую бочку. Собранный мусор в этот же день вывезли на городской полигон, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
«Субботники в Иркутске проводим дважды в год. Весной и осенью наводим порядок в городских лесах, парках и скверах, во дворах. Но важно содержать в надлежащем состоянии и водные объекты. Я благодарен фридайверам за поддержку в таком важном вопросе. И всем горожанам, которые не остаются в стороне и помогают в проведении таких экологических акций», — прокомментировал мэр города Руслан Болотов.