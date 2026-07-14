Фридайверы очистили дно Ангары в районе острова Юность в Иркутске

«Остров Юность — любимое место отдыха иркутян и гостей города. Да, порядок на суше поддерживается силами муниципальных предприятий, но важно обеспечить чистоту и на дне реки. От этого зависит качество воды и жизнь обитателей Ангары. Мы признательны фридайверам за их постоянную поддержку в этом направлении. Без них такой подводный субботник был бы невозможен», — отметила заместитель начальника отдела охраны окружающей среды администрации Иркутска Валентина Сафонова.