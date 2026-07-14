Четыре медали завоевали хабаровчанки на Чемпионате России по пулевой стрельбе

В Московской области прошёл Чемпионат России по пулевой стрельбе. Хабаровчанки Полина Мисютина и Кристина Жолудева завоевали две золотых и две серебряных медали, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Чемпионат России по пулевой стрельбе среди мужчин и женщин собрал лучших российских спортсменов, среди которых были олимпийские чемпионы и чемпионы мира и Европы. за победу боролись более 360 спортсменов из 37 регионов России.
Хабаровчанки Полина Мисютина и Кристина Жолудева пополнили копилку наград региона четырьмя медалями.
Полина Мисютина дважды стала сильнейшей, а также завоевала серебряную медаль в соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки по движущейся мишени. Серебряным призером стала и Кристина Жолудева. Тренирует спортсменок Борис Суховетченко.