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Четыре медали завоевали хабаровчанки на Чемпионате России по пулевой стрельбе

Участие в соревнованиях приняли сильнейшие спортсмены страны.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Московской области прошёл Чемпионат России по пулевой стрельбе. Хабаровчанки Полина Мисютина и Кристина Жолудева завоевали две золотых и две серебряных медали, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Чемпионат России по пулевой стрельбе среди мужчин и женщин собрал лучших российских спортсменов, среди которых были олимпийские чемпионы и чемпионы мира и Европы. за победу боролись более 360 спортсменов из 37 регионов России.

Хабаровчанки Полина Мисютина и Кристина Жолудева пополнили копилку наград региона четырьмя медалями.

Полина Мисютина дважды стала сильнейшей, а также завоевала серебряную медаль в соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки по движущейся мишени. Серебряным призером стала и Кристина Жолудева. Тренирует спортсменок Борис Суховетченко.