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Через пункт пропуска Пограничный оформили более 5 тысяч грузовых автомобилей в Приморье

Таможня отмечает рост числа автовозов на российско-китайской границе.

Источник: PrimaMedia.ru

С момента открытия нового международного автомобильного пункта пропуска «Пограничный» на границе с Китаем таможенники оформили 5 148 транспортных средств международной перевозки. По данным ведомства, этот показатель на 15% ниже, чем за аналогичный период прошлого месяца, сообщила пресс-служба Уссурийской таможни.

«5148 ТСМП проследовало через новый пункт пропуска на российско-китайской границе “Пограничный” — “Суйфэньхэ” в Приморье. Это на 15% (912 ТСМП) меньше в сравнении с аналогичным периодом начала прошлого месяца», — говорится в сообщении.

В Приморье открыли долгожданный пункт пропуска на границе с Китаем.

Погранпереход «Пограничный» увеличил мощность до 1,3 тысячи машин в сутки.

В среднем через МАПП ежедневно проходит около 396 грузовых автомобилей. При этом в последние дни увеличилось количество автовозов: если 7 и 8 июля через пункт пропуска проследовали 31 и 37 таких машин соответственно, то 9 и 10 июля их число выросло до 76 и 77.

В таможне отметили, что оформление транспортных средств, следующих как из Китая, так и из России, ведется в штатном режиме. Для обеспечения бесперебойной работы пункта пропуска на таможенный пост дополнительно направлены 33 должностных лица, которые помогают проводить контроль и оформление грузов.

Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что за четыре месяца 2026 года Уссурийская таможня оформила 25 752 транспортных средства для личного пользования.