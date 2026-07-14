Через пункт пропуска Пограничный оформили более 5 тысяч грузовых автомобилей в Приморье

С момента открытия нового международного автомобильного пункта пропуска «Пограничный» на границе с Китаем таможенники оформили 5 148 транспортных средств международной перевозки. По данным ведомства, этот показатель на 15% ниже, чем за аналогичный период прошлого месяца, сообщила пресс-служба Уссурийской таможни.
«5148 ТСМП проследовало через новый пункт пропуска на российско-китайской границе “Пограничный” — “Суйфэньхэ” в Приморье. Это на 15% (912 ТСМП) меньше в сравнении с аналогичным периодом начала прошлого месяца», — говорится в сообщении.
В Приморье открыли долгожданный пункт пропуска на границе с Китаем.
Погранпереход «Пограничный» увеличил мощность до 1,3 тысячи машин в сутки.
В среднем через МАПП ежедневно проходит около 396 грузовых автомобилей. При этом в последние дни увеличилось количество автовозов: если 7 и 8 июля через пункт пропуска проследовали 31 и 37 таких машин соответственно, то 9 и 10 июля их число выросло до 76 и 77.
В таможне отметили, что оформление транспортных средств, следующих как из Китая, так и из России, ведется в штатном режиме. Для обеспечения бесперебойной работы пункта пропуска на таможенный пост дополнительно направлены 33 должностных лица, которые помогают проводить контроль и оформление грузов.
Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что за четыре месяца 2026 года Уссурийская таможня оформила 25 752 транспортных средства для личного пользования.