Через пункт пропуска Пограничный оформили более 5 тысяч грузовых автомобилей в Приморье

В среднем через МАПП ежедневно проходит около 396 грузовых автомобилей. При этом в последние дни увеличилось количество автовозов: если 7 и 8 июля через пункт пропуска проследовали 31 и 37 таких машин соответственно, то 9 и 10 июля их число выросло до 76 и 77.