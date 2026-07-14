Девушки из Хабаровского края победили во втором этапе Спартакиады по спортивной борьбе

В Биробиджане прошел второй этап Спартакиады учащихся России в ДФО по спортивной борьбе среди девушек до 16 лет. По итогам соревнований в личном зачете победили Елизавета Шереметьева, Валерия Пащенко и Самира Машненко. Серебро забрали Юлия Жукова, Мария Солодова и Дарья Таранда. Бронзу в своих весовых категориях завоевали Дарья Чепелева, Шафа Джафарова и Анастасия Чермянинова. В командном зачете команда Хабаровского края стала победителем второго этапа Спартакиады, опередив команды Бурятии и Якутии. «Соревнования прошли отлично, нашей команде впервые в командном зачете удалось опередить сильные команды из Бурятии и Якутии. Особо хотелось выделить из нашей команды Елизавету Шереметьеву. Хабаровчанка — победитель первенства России и Европы до 16 лет, ну и, конечно, Валерия Пащенко из Комсомольска-на-Амуре и Самира Машненко из поселка Хор», — рассказал представитель сборной команды Хабаровского края по спортивной борьбе Артур Хуснутдинов. В конце августа победители Спартакиады примут участие в финале, который пройдет в Раменском Московской области.