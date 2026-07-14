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Генерал Попов: ВСУ могли использовать аэростаты для атак БПЛА на РФ

Армия Украины начала использовать аэростаты для атак на РФ. Подробнее об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru сказал генерал Попов.

Источник: Аргументы и факты

Вооруженные силы Украины стали применять аэростаты для атак на удаленные российские регионы, заявил aif.ru заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

«Уже фиксируют случаи, когда небольшие беспилотники доставляются в наши районы с помощью шаров и метеозондов. Они в непогоду поднимаются на большую высоту и летят по потоку, где им не мешает ни ветер, ни дождь. Противник ведет контроль через GPS, через камеры и потом в нужном месте принимает решение отцепить дрон, где тот уже наносит удар по цели», — сказал Попов.

По его словам, обнаружить аэростаты на большой высоте проблематично.

Генерал считает, что дальность большинства дронов на Украине ограничена расстоянием в 700−800 км, несмотря на то, что противник заявляет о возможности пролета до 1500 км.

В ночь на 13 июля силы ПВО сбили 342 украинских беспилотника над регионами РФ. В Подмосковье в результате атаки погибли три человека, пять пострадали.

Ранее генерал Попов сказал, откуда запустили дроны на Истру и Можайск.

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