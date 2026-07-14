Генерал Попов: ВСУ могли использовать аэростаты для атак БПЛА на РФ

«Уже фиксируют случаи, когда небольшие беспилотники доставляются в наши районы с помощью шаров и метеозондов. Они в непогоду поднимаются на большую высоту и летят по потоку, где им не мешает ни ветер, ни дождь. Противник ведет контроль через GPS, через камеры и потом в нужном месте принимает решение отцепить дрон, где тот уже наносит удар по цели», — сказал Попов.