Генерал Попов: ВСУ могли использовать аэростаты для атак БПЛА на РФ

Вооруженные силы Украины стали применять аэростаты для атак на удаленные российские регионы, заявил aif.ru заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.
«Уже фиксируют случаи, когда небольшие беспилотники доставляются в наши районы с помощью шаров и метеозондов. Они в непогоду поднимаются на большую высоту и летят по потоку, где им не мешает ни ветер, ни дождь. Противник ведет контроль через GPS, через камеры и потом в нужном месте принимает решение отцепить дрон, где тот уже наносит удар по цели», — сказал Попов.
По его словам, обнаружить аэростаты на большой высоте проблематично.
Генерал считает, что дальность большинства дронов на Украине ограничена расстоянием в 700−800 км, несмотря на то, что противник заявляет о возможности пролета до 1500 км.
В ночь на 13 июля силы ПВО сбили 342 украинских беспилотника над регионами РФ. В Подмосковье в результате атаки погибли три человека, пять пострадали.
Ранее генерал Попов сказал, откуда запустили дроны на Истру и Можайск.