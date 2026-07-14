Press TV: КСИР поразил два танкера-нарушителя в Ормузском проливе

Корпус стражей исламской революции заявил об ударах по двум «супертанкерам-нарушителям» в Ормузском проливе, сообщает Press TV.
В КСИР уточнили, что удары нанесены по танкерам, которые проигнорировали предупреждения.
«Два супертанкера-нарушителя, которые игнорировали неоднократные предупреждения в Ормузском проливе, подверглись ударам», — говорится в сообщении.
Напомним, в Минобороны ОАЭ заявили, что Иран нанёс ракетные удары по танкерам в Ормузском проливе. В ведомстве утверждают, что речь идёт о танкерах Объединённых Арабских Эмиратов. В МО отметили, что есть погибший и пострадавшие.
По данным Пентагона, военные Соединённых Штатов начали наносить новые удары по территории Ирана.