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Press TV: КСИР поразил два танкера-нарушителя в Ормузском проливе

Корпус стражей исламской революции заявил об ударах по двум «супертанкерам-нарушителям» в Ормузском проливе, которые проигнорировали предупреждения, сообщает Press TV.

Источник: Аргументы и факты

Корпус стражей исламской революции заявил об ударах по двум «супертанкерам-нарушителям» в Ормузском проливе, сообщает Press TV.

В КСИР уточнили, что удары нанесены по танкерам, которые проигнорировали предупреждения.

«Два супертанкера-нарушителя, которые игнорировали неоднократные предупреждения в Ормузском проливе, подверглись ударам», — говорится в сообщении.

Напомним, в Минобороны ОАЭ заявили, что Иран нанёс ракетные удары по танкерам в Ормузском проливе. В ведомстве утверждают, что речь идёт о танкерах Объединённых Арабских Эмиратов. В МО отметили, что есть погибший и пострадавшие.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

По данным Пентагона, военные Соединённых Штатов начали наносить новые удары по территории Ирана.

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