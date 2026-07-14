ВСУ атаковали энергоинфраструктуру Севастополя, часть города обесточена

Часть Севастополя осталась без света после масштабной украинской атаки на объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«В результате масштабной атаки врага на нашу энергетическую инфраструктуру часть города осталась без электроснабжения», — написал политик в мессенджере Max.
Развожаев добавил, что в результате удара ВСУ на ряде объектов был введен особый режим работы. Все экстренные службы приведены в состояние полной готовности.
Губернатор обратился к жителям с просьбой экономно расходовать заряд мобильных телефонов. Он рекомендовал севастопольцам по возможности отключить электроприборы, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на сеть.
Ранее KP.RU сообщал, что значительная часть Запорожской области осталась без света из-за атаки киевского режима. Губернатор региона Евгений Балицкий уточнил, что был поврежден ряд энергетических объектов. Критическая инфраструктура области работает.