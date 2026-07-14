В урочище Алма-Арасан временно закрыли популярное ущелье

По информации пресс-службы Иле-Алатауского государственного национального природного парка, ограничения введены из-за проведения работ по укреплению скальных склонов.
Ущелье Проходное — популярное место для отдыха и горного туризма, расположенное в 16 км от Алматы.
На территории ущелья находятся:
Большое Алматинское озеро,
Большой Алматинский пик,
Тянь-Шаньская астрономическая обсерватория.
С 12 июля от Дворца спорта до Алма-Арасана запустили новый маршрут 211, состоящий из двух автобусов.
Автобусы будут ходить только три дня в неделю.
Стоимость проезда составляет 300 тенге.