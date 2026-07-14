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В урочище Алма-Арасан временно закрыли популярное ущелье

С 13 по 17 июля ущелье Проходное в урочище Алма-Арасан закрыли для посещения, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По информации пресс-службы Иле-Алатауского государственного национального природного парка, ограничения введены из-за проведения работ по укреплению скальных склонов.

Ущелье Проходное — популярное место для отдыха и горного туризма, расположенное в 16 км от Алматы.

На территории ущелья находятся:

  • Большое Алматинское озеро,

  • Большой Алматинский пик,

  • Тянь-Шаньская астрономическая обсерватория.

С 12 июля от Дворца спорта до Алма-Арасана запустили новый маршрут 211, состоящий из двух автобусов.

Автобусы будут ходить только три дня в неделю.

Стоимость проезда составляет 300 тенге.