ВСУ у Сум близки к коллапсу, много убитых: главная новость СВО 14 июля.
В ночь на 13 июля в Сумской области прогремели взрывы. О характере боевой работы aif.ru рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников. По его словам, ВС РФ в регионе одновременно решают две ключевые задачи: разрушают систему снабжения противника и наносят превентивные удары по скоплениям живой силы.
«Объекты логистики стали основными целями российских сил в Сумской области. Уничтожаются заправочные комплексы, места хранения ГСМ, складские помещения и объекты, где осуществляется хранение и ремонт техники ВСУ, где находится техника двойного назначения, в том числе и высокоточное оружие, лазерные комплексы», — сказал Иванников.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские войска выдавливают украинских националистов из Писаревки, что лежит в 20 километрах к северу от Сум, и планомерно зачищают село.
Эксперт подчеркнул, что эти действия направлены на паралич снабжения украинских формирований, что лишает их возможности атаковать российское приграничье.
«Действия направлены на денацификацию области, создание санитарной зоны и недопущение создания условий, при которых из Сумской области производятся атаки на российскую территорию», — обозначил Иванников.
Параллельно с ударами по инфраструктуре российская разведка вскрывает места сосредоточения боевиков, готовящих провокации, после чего по ним незамедлительно наносятся сокрушительные удары.
«Когда поступает информация от разведывательных служб о местах сосредоточения живой силы противника, по цели незамедлительно наносятся сокрушительные удары. Сумская область по потерям солдат ВСУ на линии боевого соприкосновения сейчас лидирует по всей Украине. Количество некрологов указывает на то, что в этом регионе ежедневно погибают сотни боевиков», — привёл данные Иванников.
Он также отметил, что киевский режим пытается скрыть масштабы катастрофических потерь, однако утаивать информацию становится всё сложнее. На фоне огромного числа погибших власти Украины могут столкнуться с серьёзным внутриполитическим кризисом, будучи вынужденными оправдываться перед обществом.
«Киевский режим пытается скрывать информацию о погибших, но у них это получается с большим трудом. Скоро возникнет необходимость оправдываться за потери в Сумской области перед своими гражданами», — резюмировал Иванников.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские войска выдавливают украинских националистов из Писаревки, что лежит в 20 километрах к северу от Сум, и планомерно зачищают село.