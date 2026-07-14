Под Новосибирском водитель легковушки нарушил ПДД и погиб в аварии

Авария случилась вечером 13 июля 2026 года на 1431-м километре трассы Р-254 «Иртыш». По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля Honda Fit Shuttle проигнорировал запрещающий сигнал светофора на регулируемом перекрестке и совершил лобовое столкновение с грузовиком Foton с полуприцепом. От полученных травм мужчина скончался по пути в больницу, а его пассажирка была экстренно госпитализирована в бессознательном состоянии.