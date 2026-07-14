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Под Новосибирском водитель легковушки нарушил ПДД и погиб в аварии

На месте работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, которые выясняют все детали трагедии.

Источник: Аргументы и факты

В Новосибирском районе произошло смертельное ДТП: водитель легковушки погиб, выехав на красный свет. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась вечером 13 июля 2026 года на 1431-м километре трассы Р-254 «Иртыш». По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля Honda Fit Shuttle проигнорировал запрещающий сигнал светофора на регулируемом перекрестке и совершил лобовое столкновение с грузовиком Foton с полуприцепом. От полученных травм мужчина скончался по пути в больницу, а его пассажирка была экстренно госпитализирована в бессознательном состоянии.

На месте работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, которые выясняют все детали трагедии.