Власти усиливают пожарную группировку на севере Хабаровского края

Дело в том, что сейчас на территории региона действуют 14 лесных пожаров — все они находятся в Аяно-Майском районе. Из них 12 очагов — в зоне контроля, не угрожают населенным пунктам, а два возгорания зафиксированы на особо охраняемых природных территориях. Во всех случаях пожары возникли из-за сухих гроз. При этом на предстоящей неделе в Аяно-Майском районе ожидается высокая грозовая активность. Поэтому сейчас в Тугуро-Чумиканском и Аяно-Майском районах работает по две группировки десантно-пожарной службы. Кроме того, к ним на усиление дополнительно отправится Комсомольское авиаотделение. Всего с начала текущего пожароопасного сезона в Хабаровском крае зафиксировали 245 лесных пожаров на общей площади 185 тысяч гектаров. Ежесуточно на дежурство выходят 290 сотрудников Дальневосточной базы авиационной охраны. В зависимости от погоды каждый день работают от 10 до 34 мобильных групп патрулирования.