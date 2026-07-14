«Бандероль» напугала ВСУ и НАТО: эксперт оценил первые кадры супероружия РФ

Уникальные кадры первого использования ракеты «Бандероль» с борта российского беспилотника «Иноходец» появились в Сети. В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов оценил видео и рассказал об особенностях вооружения.
«“Бандероль” — это упрощенная крылатая ракета. У нее относительно небольшой вес, ее может нести беспилотник либо “Иноходец”. Скорость составляет 500−600 километров в час, дальность полета — порядка 400 км или более, боевая часть — 150 килограммов. Но главное достоинство — это точность поражения и манёвренность. Эта ракета может уходить от истребителей и ракет противника гораздо проще, чем обычные крылатые ракеты. При этом стоимость её намного меньше, чем обычных крылатых ракет», — объяснил он.
Военный эксперт подчеркнул, что поскольку «Бандероль» применяют с беспилотников, это дает возможность избежать рисков потери личного состава при выполнении операций.
«Самое важное: “Бандероли” применяют с беспилотников, идущих на предельно малых высотах, что позволяет нам не рисковать людьми. То есть, когда на задание вылетает истребитель, то существует риск потери машины, риск потери пилота, потому что надо заходить на территорию Украины, где действует ПВО. “Иноходец” или “Ореон” мы можем запустить с малозаметного участка, определить маршрут, чтобы он обходил зоны ПВО на предельно малых высотах, но атаку уже осуществлял непосредственно, подходя к цели, но не так близко, тем самым тоже сохраняя беспилотник», — уточнил собеседник издания.
Кнутов добавил, что «Бандероли» могут применяться для уничтожения комплексов ПВО, пунктов управления, складов, скоплений войск, больших логистических узлов и других объектов противника.