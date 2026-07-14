«Бандероль» напугала ВСУ и НАТО: эксперт оценил первые кадры супероружия РФ

«Самое важное: “Бандероли” применяют с беспилотников, идущих на предельно малых высотах, что позволяет нам не рисковать людьми. То есть, когда на задание вылетает истребитель, то существует риск потери машины, риск потери пилота, потому что надо заходить на территорию Украины, где действует ПВО. “Иноходец” или “Ореон” мы можем запустить с малозаметного участка, определить маршрут, чтобы он обходил зоны ПВО на предельно малых высотах, но атаку уже осуществлял непосредственно, подходя к цели, но не так близко, тем самым тоже сохраняя беспилотник», — уточнил собеседник издания.