Иван Макаров: Успех придет к тем, кто создает качественный экспертный контент

Медиаэксперт, руководитель группы по работе со СМИ Новостей на Дзене Иван Макаров поделился с ИА AmurMedia своим видением развития авторских интернет-площадок.
— Почему сегодня Дзен (12+) делает ставку на качество и экспертность, и как это меняет работу редакций?
— Качество контента — это, на самом деле, константа любого продукта на рынке. Дзен делает ставку на долгосрочный пользовательский интерес и доверие, продвигая контент на основе его экспертности и смысловой глубины, а не только по количеству кликов. Мы стараемся искать новые сигналы и определять первоисточники новостей, смотреть на воронку внимания с различных углов, создаем инструменты управления контентом и вниманием пользователей, которые становятся для редакций штурвалом в этом море пользовательских предпочтений. Хочется, чтобы редакции фокусировались на качестве контента, аналитике и новых технологических возможностях.
— Дальний Восток — регион со своей спецификой. Видите ли вы потенциал у региональных медиа на федеральном уровне?
— Есть немало примеров, когда региональный игрок становится серьезным конкурентом федеральных изданий, как и обратного. Крупные СМИ идут в регионы, понимая потенциал фрагментированного и персонализированного общения с каждым регионом. Мы, как платформа, стараемся развивать местное медиапотребление, создавая региональные вкладки, метаканалы и рейтинги.
— Как бы вы сформулировали главный принцип, без которого сегодня невозможно добиться успеха на платформе?
— Главный принцип успеха на Дзене сегодня — это «глубокая релевантность через качество и данные». Изучайте аудиторию, производите релевантный ее интересам контент, инвестируйте свое внимание в различные аналитические продукты Дзена, не забывайте, что просто сделать контент уже недостаточно, его нужно еще и упаковать. Проще говоря, успех придет к тем, кто создает качественный экспертный контент, глубоко понимает свою аудиторию и умеет адаптировать свои материалы под требования платформы, используя все доступные инструменты и данные.