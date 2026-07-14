Иван Макаров: Успех придет к тем, кто создает качественный экспертный контент

— Качество контента — это, на самом деле, константа любого продукта на рынке. Дзен делает ставку на долгосрочный пользовательский интерес и доверие, продвигая контент на основе его экспертности и смысловой глубины, а не только по количеству кликов. Мы стараемся искать новые сигналы и определять первоисточники новостей, смотреть на воронку внимания с различных углов, создаем инструменты управления контентом и вниманием пользователей, которые становятся для редакций штурвалом в этом море пользовательских предпочтений. Хочется, чтобы редакции фокусировались на качестве контента, аналитике и новых технологических возможностях.