«Мосты решений»: 100 молодых лидеров РФ и Китая обсудят будущее Большого Уссурийского

«Развитие Большого Уссурийского острова — стратегически важная задача, и решать ее необходимо совместными усилиями. Именно поэтому площадка “Мосты решений” имеет особое значение: она дает возможность объединить потенциал двух стран и выстроить долгосрочную перспективу освоения территории. Очень здорово, что молодежь России и Китая объединяется ради общей цели — создавать совместное международное будущее. Молодые лидеры способны предложить свежие, нестандартные решения, и именно их идеи могут стать основой для реальных проектов. Уверена, что диалог и совместная проектная работа участников форума станут важным вкладом в развитие острова и в укрепление дружбы между нашими странами», — отметила председатель комитета по делам молодежи правительства края Амалия Шихалева.