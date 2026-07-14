«Мосты решений»: 100 молодых лидеров РФ и Китая обсудят будущее Большого Уссурийского

В Хабаровске с 4 по 6 сентября на II Российско‑Китайском форуме (16+) будет работать тематическая молодежная площадка «Мосты решений». В Молодежном досуговом центре соберутся участники из России и Китая — лидеры, эксперты, студенты и представители власти. Цель площадки — вовлечь молодежь в формирование конкретных предложений по развитию острова Большой Уссурийский, укрепить российско‑китайское молодежное сотрудничество и сформировать кадровый резерв для реализации масштабного проекта, что соответствует задачам президентского нацпроекта «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Участники из России и Китая будут работать в смешанных группах. Они обсудят устойчивое развитие территорий, экологические технологии, цифровую экономику и международные отношения, изучат потенциал молодежного предпринимательства и возможности создания международного технопарка для прикладных разработок», — отметили в комитете по делам молодежи краевого правительства.
Отдельно участники рассмотрят развитие студенческого и молодежного туризма: участники займутся проектированием туристических маршрутов и новых инициатив на территории острова.
«Развитие Большого Уссурийского острова — стратегически важная задача, и решать ее необходимо совместными усилиями. Именно поэтому площадка “Мосты решений” имеет особое значение: она дает возможность объединить потенциал двух стран и выстроить долгосрочную перспективу освоения территории. Очень здорово, что молодежь России и Китая объединяется ради общей цели — создавать совместное международное будущее. Молодые лидеры способны предложить свежие, нестандартные решения, и именно их идеи могут стать основой для реальных проектов. Уверена, что диалог и совместная проектная работа участников форума станут важным вкладом в развитие острова и в укрепление дружбы между нашими странами», — отметила председатель комитета по делам молодежи правительства края Амалия Шихалева.
Программа площадки предусматривает проведение мастер-классов, дискуссионных встреч и проектной деятельности. Ожидается, что в ее работе примут участие 100 человек.
По итогам будут сформированы стратегические предложения молодежи по ключевым направлениям развития острова — в сферах образования, туризма, предпринимательства, экологии и патриотического воспитания. Лучшие проекты, разработанные участниками, планируется интегрировать в будущую концепцию обустройства Большого Уссурийского острова. В дальнейшем предусмотрена разработка дизайн‑проекта и реализация мероприятий постпроектной деятельности. Материальный макет, визуализирующий предложенные решения, будет представлен на Российско‑Китайском форуме в следующем году.
Напомним, что на I Российско-Китайском форуме в 2025 году молодые студенты из Китайской Народной Республики и активная молодежь Хабаровского края обсуждали темы предпринимательства, патриотического воспитания и развития культурных инициатив. Участники из двух стран рассмотрели вопросы экспорта и импорта, познакомились с примерами успешных стартапов и совместных проектов, обсудили развитие международных проектов в сфере креативных индустрий, а также обменялись опытом в области патриотического воспитания и сохранения исторической памяти. В этом году они начнут совместную разработку проектов.