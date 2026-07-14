Конкурсные списки поступающих в новосибирские вузы будут опубликованы 27 июля

Процесс зачисления на бюджетные места в этом году состоит из трёх этапов. Для льготных категорий, целевиков и участников олимпиад предусмотрен приоритетный этап: согласие на зачисление необходимо подать до 1 августа, а приказы будут опубликованы 3 августа. Для остальных абитуриентов основной этап: согласие принимается до 5 августа, зачисление состоится 7 августа. Если к этому времени останутся свободные места, будет проведён дополнительный этап, на котором согласие нужно подать до 9 августа, а приказы выйдут 11 августа.