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Конкурсные списки поступающих в новосибирские вузы будут опубликованы 27 июля

Минобрнауки разъяснило, что с 2026 года приём на бюджетные места осуществляется по заявлению о согласии на зачисление, а не по предъявлению оригинала аттестата.

Источник: НДН.ИНФО

Вузы обнародуют конкурсные списки абитуриентов, включающие их баллы ЕГЭ и индивидуальные достижения. Это позволит будущим студентам оценить свои шансы на поступление.

Процесс зачисления на бюджетные места в этом году состоит из трёх этапов. Для льготных категорий, целевиков и участников олимпиад предусмотрен приоритетный этап: согласие на зачисление необходимо подать до 1 августа, а приказы будут опубликованы 3 августа. Для остальных абитуриентов основной этап: согласие принимается до 5 августа, зачисление состоится 7 августа. Если к этому времени останутся свободные места, будет проведён дополнительный этап, на котором согласие нужно подать до 9 августа, а приказы выйдут 11 августа.

Основное нововведение этого года: для поступления на бюджетные места теперь достаточно подать заявление о согласии на зачисление вместо оригинала аттестата. Это можно сделать онлайн или лично в приёмной комиссии.

Татьяна Картавых