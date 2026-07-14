Ликсутов: роверы в будущем смогут самостоятельно заезжать в лифты домов в Москве

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Власти Москвы совместно с коммерческими компаниями работают над созданием роботов-доставщиков, которые смогут самостоятельно заезжать в лифты многоквартирных домов. Массовое внедрение технологии будет возможно после решения технических и организационных задач, связанных, прежде всего, с безопасностью жильцов, сообщил в интервью ТАСС заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Мы вместе с коллегами-разработчиками роверов работаем над тем, чтобы он при вашем согласии во время доставки какого-то товара мог взаимодействовать с лифтом и подняться на ваш этаж. Это будущее, но мы уже сейчас об этом задумываемся, чтобы автоматическая доставка была встроена в транспортную экосистему города», — сказал Ликсутов.
Компании-разработчики оснащают тестовые модели датчиками, камерами и алгоритмами, чтобы роверы могли ориентироваться в пространстве, строить карту здания и избегать препятствий. По такому принципу сегодня работают роботы-уборщики: по заданному алгоритму они добираются на лифте до этажей, где нужно навести порядок в общих зонах.
Заммэра отметил, что до массового внедрения данной технологии в городскую транспортную инфраструктуру пока далеко. «Вопросы безопасности здесь являются главными, они на первом месте. Никакие лифты мы не будем включать в эту технологию, пока не убедимся в том, что она безопасна. Но в будущем можно говорить о том, что похожие технологии будут применяться в разрезе беспилотной доставки», — подчеркнул он.
Ранее Ликсутов сообщал ТАСС, что роботы-доставщики в Москве синхронизированы со светофорами, что обеспечивает их безопасное и эффективное передвижение по городу. Для того, чтобы роботы могли распознавать нужный сигнал, на них установлено специальное оборудование, которое анализирует изображение и определяет текущий сигнал светофора.
Кроме того, все роботы подключены к городским информационным системам, что позволяет контролировать их передвижение и стоянки. Это обеспечивает безопасность и упорядоченность движения роботов по городу.