Ликсутов: роверы в будущем смогут самостоятельно заезжать в лифты домов в Москве

Заммэра отметил, что до массового внедрения данной технологии в городскую транспортную инфраструктуру пока далеко. «Вопросы безопасности здесь являются главными, они на первом месте. Никакие лифты мы не будем включать в эту технологию, пока не убедимся в том, что она безопасна. Но в будущем можно говорить о том, что похожие технологии будут применяться в разрезе беспилотной доставки», — подчеркнул он.