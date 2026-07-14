Суд обязал ачинского перевозчика принимать карты в автобусах

Суд обязал ООО «ГРАД» принимать к оплате банковские карты в ачинских автобусах маршрутов № 1, 2, 5, 6, 6ц, 7, 8, 9.
На отсутствие безналичной оплаты в Роспотребнадзор жаловались местные жители. Проверка показала, что годовая выручка перевозчика превышает 20 миллионов рублей, а это значит, по закону он обязан дать пассажирам выбор — платить наличными или картой.
Компании объявили предостережение, но нарушения не прекратились. Сотрудник ведомства зашел в автобус маршрута № 2, попытался оплатить проезд картой, но кондуктор указала на объявление: «По банковским картам не обслуживаем!».
Тогда Роспотребнадзор подал иск в суд. Тот встал на сторону пассажиров и обязал компанию наладить безналичный расчет. Решение вступило в силу на прошлой неделе.
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