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КСИР ударил по двум танкерам в Ормузском проливе, суда выведены из строя

Иран заявил об уничтожении военных объектов США на базе Эль-Джуфейр.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы Ирана нанесли удары по двум нефтяным танкерам в районе Ормузского пролива. Суда проигнорировали неоднократные предупреждения. Об этом сообщает Fars со ссылкой на заявление КСИР.

«Два супертанкера с отключенными навигационными системами проигнорировали многочисленные предупреждения центра безопасности Ормузского пролива и подвергли риску судоходство в этом районе, они были поражены и выведены из строя», — говорится в заявлении.

В КСИР добавили, что удары были нанесены по американским военным объектам в Бахрейне. Целью атаки стали склады с вооружением, центр спутниковой связи и здание на базе Эль-Джуфейр, где размещались военнослужащие США.

Ранее KP.RU сообщал, что американские военные приступили к волне ударов по территории Ирана. Президент Дональд Трамп заявлял, что силы США могут ликвидировать представителей нынешних властей исламской республики. Он пригрозил Тегерану сильной бомбардировкой.

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