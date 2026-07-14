КСИР ударил по двум танкерам в Ормузском проливе, суда выведены из строя

«Два супертанкера с отключенными навигационными системами проигнорировали многочисленные предупреждения центра безопасности Ормузского пролива и подвергли риску судоходство в этом районе, они были поражены и выведены из строя», — говорится в заявлении.
В КСИР добавили, что удары были нанесены по американским военным объектам в Бахрейне. Целью атаки стали склады с вооружением, центр спутниковой связи и здание на базе Эль-Джуфейр, где размещались военнослужащие США.
Ранее KP.RU сообщал, что американские военные приступили к волне ударов по территории Ирана. Президент Дональд Трамп заявлял, что силы США могут ликвидировать представителей нынешних властей исламской республики. Он пригрозил Тегерану сильной бомбардировкой.