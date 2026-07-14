Соседи жалуются на укусы: пчеловод из Хабаровского края получил предостережение от Россельхознадзора

Жительница Комсомольска пожаловалась в Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора на содержание пчел на территории СНТ «Энергетик». Соседи выражали беспокойство по поводу укусов насекомых. При выездном обследовании специалисты установили, что на участке находятся 8 ульев. Расстояние до соседнего участка превышает 3 метра, а летки направлены в противоположную сторону — то есть по этим параметрам нарушений не выявлено. Однако владелица хозяйства не зарегистрирована во ФГИС ВетИС как субъект хозяйственной деятельности, не оформляет ветеринарные сопроводительные документы и не поставила пчел на учет с идентификацией. За эти нарушения ей объявлено предостережение.