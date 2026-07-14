Как россияне рискуют при переводе средств с карты на карту: чем грозят операции

При переводе средств на карту плательщик не всегда понимает, кому именно отправляются деньги. Такие операции могут быть опасны для обеих сторон. Переводы с карты на карту грозят определенными рисками, особенно если средства направляются незнакомому лицу. Такой комментарий дал юрист Александр Хаминский в диалоге с агентством «Прайм».
Эксперт уточнил, что плательщик не знает, как именно средства будут использованы получателем в дальнейшем. Эта неопределенность несет в себе наибольшую угрозу.
«Если получатель окажется связан с экстремистской или террористической деятельностью, перевод может вызвать интерес правоохранительных органов», — указал Александр Хаминский.
Он дал россиянам несколько рекомендаций. Юрист советует при переводе незнакомому лицу сохранять подтверждения платежа. Это могут быть чеки, переписки или скриншоты. Он напомнил, что в трудовых отношениях переводы на личные карты могут быть расценены как попытки сокрытия реальных выплат. В этом случае существует угроза начисления штрафов.
Юрист также напомнил о работе налоговых органов. Они проверяют переводы на личные карты на предмет незарегистрированной предпринимательской деятельности, уведомил Александр Хаминский. В связи с этим эксперт рекомендует использовать официальные способы расчетов, а также оформлять свои доходы по закону.
В МВД России также напомнили один из главных признаков мошеннических операций. Это перевод на свой счет более 200 тысяч рублей через систему быстрых платежей со своего же счета в другом банке. Человеком могут заинтересоваться, если он совершает данную операцию. Однако есть важное но: подозрение вызывает не сам перевод, а если в течение 24 часов после этого клиент попытается снять наличные.
С 1 марта 2027 года в РФ вводится закон Антифрод 2.0. Он предполагает комплекс мер по защите от мошенников. Так, если банки и мобильные операторы не спасут клиента от преступника, то им придется компенсировать ущерб. Например, при списании средств со счета человека, если банк просмотрел мошенническую операцию, а оператор не распознал мошеннический звонок, к ним применят меры.