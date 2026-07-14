Как россияне рискуют при переводе средств с карты на карту: чем грозят операции

В МВД России также напомнили один из главных признаков мошеннических операций. Это перевод на свой счет более 200 тысяч рублей через систему быстрых платежей со своего же счета в другом банке. Человеком могут заинтересоваться, если он совершает данную операцию. Однако есть важное но: подозрение вызывает не сам перевод, а если в течение 24 часов после этого клиент попытается снять наличные.