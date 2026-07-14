Элиту разрывают у Дружковки, конец ВСУ близок: главная новость СВО 14 июля

«Это люди, которые занимались только террором и умеют драться исключительно исподтишка и нечестно. Не думаю, что они всерьёз смогут себя показать в развёрнутом бою где-то в полях. Воевать в посадках — это дело пехоты, а не спецназа. Скорее всего, эти части нужны для полевой жандармерии, то есть будут исполнять роль заградотрядов, предотвращая бегство и дезертирство», — пояснил Гагин.