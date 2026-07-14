Элиту разрывают у Дружковки, конец ВСУ близок: главная новость СВО 14 июля

Российские силы наносят массированные удары по переброшенным к Дружковке подкреплениям ВСУ и целенаправленно разрушают систему тылового снабжения хорошо оборудованных укрепрайонов противника. Как рассказал в эксклюзивном комментарии aif.ru военно-политический эксперт Ян Гагин, командование ВСУ стянуло на направление, в том числе элитные спецподразделения.
«Там очень активно работают российские беспилотные системы, активно работает артиллерия, вылетают наши ВКС… Можно сказать, что по большому счёту сейчас подразделения ВСУ просто ровняют с землёй», — заявил Гагин.
Среди переброшенных частей на дружковское направление — «Батальон имени шейха Мансура»* и спецподразделение «Омега».
«Это люди, которые занимались только террором и умеют драться исключительно исподтишка и нечестно. Не думаю, что они всерьёз смогут себя показать в развёрнутом бою где-то в полях. Воевать в посадках — это дело пехоты, а не спецназа. Скорее всего, эти части нужны для полевой жандармерии, то есть будут исполнять роль заградотрядов, предотвращая бегство и дезертирство», — пояснил Гагин.
Одновременно, по словам эксперта, российские войска планомерно перемалывают логистику ВСУ под Дружковкой. Несмотря на то что украинские силы оборудовали мощные укрепрайоны с серьёзными запасами, снабжение этой группировки становится всё более уязвимым.
«Укрепрайоны готовились заранее, они серьезные и насыщены тыловым обеспечением. То есть в боекомплекте, медицине, продуктах они пока не испытывают острого недостатка. Но благодаря нашей разведке мы наносим точечные удары именно по складам тылового обеспечения. Плюс мы стремимся перекрыть логистические цепочки для снабжения группировки. Это работа по дорогам, по колоннам, это препятствие доставке и ротации», — сообщил Гагин.
Он добавил, что тактика лишения противника «кислорода» уже показала свою эффективность и рано или поздно поставит гарнизон на грань коллапса: «Когда подразделение работает без тылового обеспечения и без ротации, оно истощается, выдыхается и в итоге либо гибнет, либо сдается в плен».
Кроме того, пытаясь любой ценой удержать Дружковку, украинское командование оголяет другие участки фронта, чем незамедлительно пользуются российские войска. «Такие авральные усиления одного направления ведут к появлению брешей. Мы их тут же заполняем. Подобное уже было при нашем наступлении на Угледар, который быстро пал, как только оттуда оттянули силы на другие рубежи», — напомнил Гагин.
Потери противника на дружковском направлении эксперт охарактеризовал как колоссальные: «Ежедневные потери — это сотни военнослужащих. Сами украинские военные в своих закрытых чатах и пабликах пишут: “Нас ровняют с землёй”. Это говорит о том, что наши действия очень успешны».
* «Батальон имени шейха Мансура» признан террористической организацией и запрещён на территории РФ.