В Красноярком крае ветераны СВО и их семьи могут бесплатно получить юридическую помощь

Государственный фонд «Защитники Отечества» содействует в получении бесплатной юридической помощи ветеранам СВО и членам их семей по вопросам предоставления льгот, социальных гарантий, компенсаций и других выплат, обеспечения денежным довольствием, которые предусмотрены действующим законодательством. В Красноярском крае на площадке филиала фонда проходят личные приемы участников СВО и их семей. Обращения граждан рассматривают краевые и военные прокуроры, адвокаты, судебные приставы, а также представители Государственного юридического бюро. Фонд заключил соглашения о сотрудничестве в сфере оказания бесплатной юридической помощи ветеранам СВО и членам их семей с различными органами и организациями: Федеральной нотариальной палатой, Федеральной палатой адвокатов, Общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России», Минюстом РФ, Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, органами прокуратуры, следствия и МВД. Также совместно с Министерством цифрового развития РФ фонд собрал на портале государственных услуг все меры поддержки, которые предусмотрены на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Закон определяет перечень из 21 случая, когда доступна бесплатная юридическая помощь. Особенно востребованы такие виды юридической помощи, как предоставление мер социальной поддержки, обеспечение денежным довольствием военнослужащих и предоставление им отдельных выплат, обжалование решений органов государственной власти и должностных лиц.