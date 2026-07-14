Ушли уже 20 игроков: омский «Иртыш» продолжают покидать футболисты

Задача на сезон — закрепиться в группе «Серебро» Второй лиги «А», где сыграют семь клубов. По итогам двухкругового турнира четыре команды выйдут в «Золото», одна перейдет в низший дивизион «Б». Первый матч состоится в Омске в субботу, 18 июля, против одного из фаворитов ФК «Амкар-Пермь».