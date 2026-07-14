Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушли уже 20 игроков: омский «Иртыш» продолжают покидать футболисты

Омский футбольный клуб «Иртыш» в понедельник, 13 июля 2026 года, сообщил о завершении игры в клубе еще двух игроков.

Источник: SuperOmsk.ru

Команду покинули защитник Булат Садыков, который на протяжении двух лет являлся капитаном команды, а также полузащитники Артур Шлеермахер и Азнаур Герюгов.

Это далеко не последние изменения в составе футбольной команды за последнее время. Так, несколькими днями ранее в пресс-службе клуба сообщили о завершении работы главного тренера Владимира Щербака и еще четырех тренеров.

«Закончился срок соглашений с главным тренером Владимиром Щербаком, тренерами Олегом Бобровым, Павлом Поршневым, Владимиром Лешонком, тренером вратарей Олегом Митаровым», — отмечали в клубе.

Добавим, что имя нового главного тренера команды уже известно — им стал Сергей Константинов.

Кроме того, в связи с окончанием сроков контрактов ФК «Иртыш» покинули 14 игроков:

Дмитрий Медведев, Кирилл Сараев, Александр Смирнов, Илья Крылов, Виталий Устинов, Алексей Соловьев, Артемий Малеев, Михаил Сентюрин, Константин Шохин, Никита Жустьев, Юрий Бавин, Владислав Янченко, Данил Казанцев, Ярослав Тарасов.

В начале июля также стало известно, что ФК «Иртыш» покинули полузащитник Никита Дорофеев, вратарь Андрей Савин и нападающий Билал Билалов.

Таким образом, количество ушедших футболистов достигло 20 человек.

В клубе уже сообщили, что в новом сезоне основу команды составят воспитанники омского футбола.

Задача на сезон — закрепиться в группе «Серебро» Второй лиги «А», где сыграют семь клубов. По итогам двухкругового турнира четыре команды выйдут в «Золото», одна перейдет в низший дивизион «Б». Первый матч состоится в Омске в субботу, 18 июля, против одного из фаворитов ФК «Амкар-Пермь».

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше