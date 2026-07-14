Ушли уже 20 игроков: омский «Иртыш» продолжают покидать футболисты

Команду покинули защитник Булат Садыков, который на протяжении двух лет являлся капитаном команды, а также полузащитники Артур Шлеермахер и Азнаур Герюгов.
Это далеко не последние изменения в составе футбольной команды за последнее время. Так, несколькими днями ранее в пресс-службе клуба сообщили о завершении работы главного тренера Владимира Щербака и еще четырех тренеров.
«Закончился срок соглашений с главным тренером Владимиром Щербаком, тренерами Олегом Бобровым, Павлом Поршневым, Владимиром Лешонком, тренером вратарей Олегом Митаровым», — отмечали в клубе.
Добавим, что имя нового главного тренера команды уже известно — им стал Сергей Константинов.
Кроме того, в связи с окончанием сроков контрактов ФК «Иртыш» покинули 14 игроков:
Дмитрий Медведев, Кирилл Сараев, Александр Смирнов, Илья Крылов, Виталий Устинов, Алексей Соловьев, Артемий Малеев, Михаил Сентюрин, Константин Шохин, Никита Жустьев, Юрий Бавин, Владислав Янченко, Данил Казанцев, Ярослав Тарасов.
В начале июля также стало известно, что ФК «Иртыш» покинули полузащитник Никита Дорофеев, вратарь Андрей Савин и нападающий Билал Билалов.
Таким образом, количество ушедших футболистов достигло 20 человек.
В клубе уже сообщили, что в новом сезоне основу команды составят воспитанники омского футбола.
Задача на сезон — закрепиться в группе «Серебро» Второй лиги «А», где сыграют семь клубов. По итогам двухкругового турнира четыре команды выйдут в «Золото», одна перейдет в низший дивизион «Б». Первый матч состоится в Омске в субботу, 18 июля, против одного из фаворитов ФК «Амкар-Пермь».