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У омичей больше не осталось длинных выходных в 2026 году

День народного единства принесёт только один дополнительный выходной, а следующий продолжительный отдых начнётся уже перед Новым годом.

Источник: Om1 Омск

После июньских праздников россиянам больше не стоит ждать трёхдневных выходных в течение осени. Согласно производственному календарю, ближайший дополнительный выходной, в День народного единства, 4 ноября 2026 года, выпадает на среду. Поэтому праздничный день не объединится с субботой и воскресеньем.

Последний трёхдневный период отдыха был связан с Днём России. Выходными стали 12, 13 и 14 июня.

При этом 31 декабря также объявлено нерабочим днём: на эту дату перенесли выходной с воскресенья, 4 января. Таким образом, следующий продолжительный отдых начнётся уже накануне новогодних праздников. Такой порядок закреплён постановлением правительства России.