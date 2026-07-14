У омичей больше не осталось длинных выходных в 2026 году

После июньских праздников россиянам больше не стоит ждать трёхдневных выходных в течение осени. Согласно производственному календарю, ближайший дополнительный выходной, в День народного единства, 4 ноября 2026 года, выпадает на среду. Поэтому праздничный день не объединится с субботой и воскресеньем.
Последний трёхдневный период отдыха был связан с Днём России. Выходными стали 12, 13 и 14 июня.
При этом 31 декабря также объявлено нерабочим днём: на эту дату перенесли выходной с воскресенья, 4 января. Таким образом, следующий продолжительный отдых начнётся уже накануне новогодних праздников. Такой порядок закреплён постановлением правительства России.