Новосибирским родителям напомнили о дедлайне записи детей в первый класс

У родителей будущих первоклассников в Новосибирской области есть ещё чуть меньше двух месяцев, чтобы определиться с выбором школы. Приём заявлений на зачисление детей в первый класс завершится 5 сентября. Именно в этот день, как сообщают РИА Новости, заканчивается второй этап приёмной кампании, стартовавший 6 июля.