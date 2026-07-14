Новосибирским родителям напомнили о дедлайне записи детей в первый класс

Главное преимущество этого периода — возможность подать документы в любое общеобразовательное учреждение, не привязанное к месту прописки ребёнка. Правда, зачисление возможно лишь при наличии в выбранной школе свободных мест.
Подать заявление можно тремя способами: лично в учебном заведении, отправить по почте или воспользоваться порталом «Госуслуги». После получения документов у школьной администрации есть пять рабочих дней на издание приказа о зачислении. Родители получат уведомление о результате либо в личном кабинете на портале, либо по указанному адресу.
Ранее сообщалось, что в НГПУ уже подано около 45 тысяч заявлений от абитуриентов.