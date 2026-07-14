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Новосибирским родителям напомнили о дедлайне записи детей в первый класс

У родителей будущих первоклассников в Новосибирской области есть ещё чуть меньше двух месяцев, чтобы определиться с выбором школы. Приём заявлений на зачисление детей в первый класс завершится 5 сентября. Именно в этот день, как сообщают РИА Новости, заканчивается второй этап приёмной кампании, стартовавший 6 июля.

Источник: Сиб.фм

Главное преимущество этого периода — возможность подать документы в любое общеобразовательное учреждение, не привязанное к месту прописки ребёнка. Правда, зачисление возможно лишь при наличии в выбранной школе свободных мест.

Подать заявление можно тремя способами: лично в учебном заведении, отправить по почте или воспользоваться порталом «Госуслуги». После получения документов у школьной администрации есть пять рабочих дней на издание приказа о зачислении. Родители получат уведомление о результате либо в личном кабинете на портале, либо по указанному адресу.

Ранее сообщалось, что в НГПУ уже подано около 45 тысяч заявлений от абитуриентов.