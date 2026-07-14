13 исторических зданий продала «Регнедвижимость» в Нижегородской области в 2026 году

Источник также рассказал, что до конца текущего года в Нижнем Новгороде должна завершиться реставрация трех ОКН. В «Доме Чардымова» (ул. Большая Печерская, 54а) разместится предприятие общепита, а в домах №№ 95 и 97 по улице Ильинской — административно-офисные помещения и апартаменты.