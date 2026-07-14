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13 исторических зданий продала «Регнедвижимость» в Нижегородской области в 2026 году

Из них 8 зданий являются объектами культурного наследия.

Источник: Время

13 зданий, представляющих историческую ценность, было продано казенным предприятием «Регнедвидимость» с начала 2026 года. Об этом ИА «Время Н» сообщили в КП НО «Регнедвижимость».

Отмечается, что 8 из этих зданий являются объектами культурного наследия (ОКН).

Источник также рассказал, что до конца текущего года в Нижнем Новгороде должна завершиться реставрация трех ОКН. В «Доме Чардымова» (ул. Большая Печерская, 54а) разместится предприятие общепита, а в домах №№ 95 и 97 по улице Ильинской — административно-офисные помещения и апартаменты.

Ул. Большая Печерская, 54АУл. Ильинская, 95 и 97.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде завершилось восстановление «Дома Самгина» на Большой Печерской. В нем открылся ресторан известной сети.