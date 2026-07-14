Зеленский оставил Одессу без защиты: порты горят, оружие НАТО идет ко дну

В ходе ночных ударов по Одесской области 13 июля российские войска поразили технические суда ВСУ, переоборудованные для транспортировки и боевого применения безэкипажных катеров. По словам Матвийчука, эти атаки носят системный характер и становятся всё более результативными. Подтверждение тому — свежие данные Минобороны о серьёзных повреждениях двух морских паромов и контейнеровоза в порту «Черноморск», обеспечивавших снабжение украинских сил. Кроме того, пострадали коллекторное судно проекта 416 «Шостка» и плавучий док, предназначенный для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов.