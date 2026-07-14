Зеленский оставил Одессу без защиты: порты горят, оружие НАТО идет ко дну

Российская армия резко нарастила интенсивность и результативность системных ударов по стратегической инфраструктуре противника. Минувшей ночью под огонь попала ключевая морская логистика в Одесской области: поражены специально переоборудованные суда-носители безэкипажных катеров, грузовые паромы и плавучий док. Одновременно железнодорожная сеть и энергетика Украины несут колоссальные потери, что уже привело к транспортному коллапсу в Киеве. О деталях скоординированного наступления в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Ночной разгром портовой инфраструктуры.
В ходе ночных ударов по Одесской области 13 июля российские войска поразили технические суда ВСУ, переоборудованные для транспортировки и боевого применения безэкипажных катеров. По словам Матвийчука, эти атаки носят системный характер и становятся всё более результативными. Подтверждение тому — свежие данные Минобороны о серьёзных повреждениях двух морских паромов и контейнеровоза в порту «Черноморск», обеспечивавших снабжение украинских сил. Кроме того, пострадали коллекторное судно проекта 416 «Шостка» и плавучий док, предназначенный для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов.
«Мы великолепно наносим удары по морским портовым структурам Одессы, Черноморска, Ильичевска. Далее — по Дунаю, в районе Измаила, и в зоне международных вод, куда выходят суда из Одессы», — заявил Матвийчук.
Охота на паромы с ракетным вооружением.
Особое внимание военный эксперт уделил уничтожению морских паромов типа Ro-Ro. Эти суда, заточенные под колёсную и гусеничную технику, использовались противником, в том числе для скрытной переброски тяжёлого вооружения морским путём — в условиях, когда железнодорожные и асфальтовые трассы стали крайне уязвимыми.
«Эти паромы могли транспортировать зенитные ракетные комплексы типа “Нептун”, возможно, адаптированные для запуска морских ракет», — пояснил Матвийчук.
Уничтожение таких целей наносит прямой урон боевому потенциалу ВСУ на приморском направлении.
Матвийчук также напомнил о жёсткой зеркальной логике ударов возмездия. Когда противник пытался атаковать Ленинградскую область, в одесском порту торпедными ударами были уничтожены сразу семь кораблей под разгрузкой. После атаки на торговые суда в Таганроге под раздачу попал целый караван, доставлявший оружие.
200 мёртвых локомотивов и обесточенный Киев.
Параллельно с уничтожением морских ворот Вооружённые силы РФ методично перемалывают железнодорожную сеть и энергетику Украины.
«Мы активно бьём по железнодорожным станциям, перегонам, развилкам и по подвижным локомотивным составам. Около 200 локомотивов сегодня уже не могут выходить на линию — они уничтожены», — сообщил Матвийчук.
Колоссальный урон подтверждается обстановкой в столице. После прицельного поражения объектов генерации ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 практически полностью прекратили существование. Итог: метро работает с перебоями, наземный электрический транспорт попросту не ходит. Системные удары последних недель дают накопительный эффект: каждая новая цель превращает логистический и энергетический остов ВСУ в решето.
Стратегия демилитаризации в действии.
Все перечисленные удары, по оценке эксперта, объединены единым стратегическим замыслом — принудительной демилитаризацией Украины и созданием невыносимых условий для функционирования её военно-промышленного комплекса.
«Мы уничтожаем инфраструктуру, которая кормит фронт. Без портов, паромов, локомотивов и электричества военная мощь противника слабеет необратимо», — резюмировал Матвийчук.
Судя по нарастающей интенсивности огневого воздействия, эта ставка на полное удушение снабжения ВСУ будет только расти.