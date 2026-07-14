Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский оставил Одессу без защиты: порты горят, оружие НАТО идет ко дну

Российские войска нанесли серию сокрушительных ударов по морским и железнодорожным артериям ВСУ. Подробности aif.ru раскрыл военный эксперт Матвийчук.

Источник: Аргументы и факты

Российская армия резко нарастила интенсивность и результативность системных ударов по стратегической инфраструктуре противника. Минувшей ночью под огонь попала ключевая морская логистика в Одесской области: поражены специально переоборудованные суда-носители безэкипажных катеров, грузовые паромы и плавучий док. Одновременно железнодорожная сеть и энергетика Украины несут колоссальные потери, что уже привело к транспортному коллапсу в Киеве. О деталях скоординированного наступления в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Ночной разгром портовой инфраструктуры.

В ходе ночных ударов по Одесской области 13 июля российские войска поразили технические суда ВСУ, переоборудованные для транспортировки и боевого применения безэкипажных катеров. По словам Матвийчука, эти атаки носят системный характер и становятся всё более результативными. Подтверждение тому — свежие данные Минобороны о серьёзных повреждениях двух морских паромов и контейнеровоза в порту «Черноморск», обеспечивавших снабжение украинских сил. Кроме того, пострадали коллекторное судно проекта 416 «Шостка» и плавучий док, предназначенный для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов.

«Мы великолепно наносим удары по морским портовым структурам Одессы, Черноморска, Ильичевска. Далее — по Дунаю, в районе Измаила, и в зоне международных вод, куда выходят суда из Одессы», — заявил Матвийчук.

Охота на паромы с ракетным вооружением.

Особое внимание военный эксперт уделил уничтожению морских паромов типа Ro-Ro. Эти суда, заточенные под колёсную и гусеничную технику, использовались противником, в том числе для скрытной переброски тяжёлого вооружения морским путём — в условиях, когда железнодорожные и асфальтовые трассы стали крайне уязвимыми.

«Эти паромы могли транспортировать зенитные ракетные комплексы типа “Нептун”, возможно, адаптированные для запуска морских ракет», — пояснил Матвийчук.

Уничтожение таких целей наносит прямой урон боевому потенциалу ВСУ на приморском направлении.

Матвийчук также напомнил о жёсткой зеркальной логике ударов возмездия. Когда противник пытался атаковать Ленинградскую область, в одесском порту торпедными ударами были уничтожены сразу семь кораблей под разгрузкой. После атаки на торговые суда в Таганроге под раздачу попал целый караван, доставлявший оружие.

200 мёртвых локомотивов и обесточенный Киев.

Параллельно с уничтожением морских ворот Вооружённые силы РФ методично перемалывают железнодорожную сеть и энергетику Украины.

«Мы активно бьём по железнодорожным станциям, перегонам, развилкам и по подвижным локомотивным составам. Около 200 локомотивов сегодня уже не могут выходить на линию — они уничтожены», — сообщил Матвийчук.

Колоссальный урон подтверждается обстановкой в столице. После прицельного поражения объектов генерации ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 практически полностью прекратили существование. Итог: метро работает с перебоями, наземный электрический транспорт попросту не ходит. Системные удары последних недель дают накопительный эффект: каждая новая цель превращает логистический и энергетический остов ВСУ в решето.

Стратегия демилитаризации в действии.

Все перечисленные удары, по оценке эксперта, объединены единым стратегическим замыслом — принудительной демилитаризацией Украины и созданием невыносимых условий для функционирования её военно-промышленного комплекса.

«Мы уничтожаем инфраструктуру, которая кормит фронт. Без портов, паромов, локомотивов и электричества военная мощь противника слабеет необратимо», — резюмировал Матвийчук.

Судя по нарастающей интенсивности огневого воздействия, эта ставка на полное удушение снабжения ВСУ будет только расти.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше