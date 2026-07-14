Частичное отключение электричества произошло в Шелехове

IrkutskMedia, 14 июля. Электричество частично отключилось сегодня в 10.00 в Шелехове. Без света осталась часть домов в 1-м и 2-м кварталах, 1-м, 9-м и 10-м микрорайонах, а также на улицах Байкальской, Известковой, Иркутной, Олхинской, Седова и Челюскина, Култукском тракте, в Зеленом, Комсомольском, Майском, Пионерском, Сибирском, Центральном и Школьном.