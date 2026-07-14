В Аяно-Майском районе Хабаровского края зарегистрировали 20 лесных пожаров

Министр лесного хозяйства и лесопереработки края Андрей Самойлов рассказал о вероятности высокой грозовой активности в муниципалитете на предстоящей неделе. В связи с этим в Тугуро-Чумиканский и Аяно-Майский районы отправили по две группировки десантно-пожарной службы, а также Комсомольское авиаотделение.