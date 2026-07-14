В Аяно-Майском районе Хабаровского края зарегистрировали 20 лесных пожаров

В Хабаровском крае на утро 14 июля зафиксировали 20 лесных пожаров на общей площади, превышающей 2,9 тысячи гектаров. Все очаги расположены в Аяно-Майском районе, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Причиной многочисленных возгораний стали сухие грозы. На данный момент на значительном удалении и под постоянным контролем находятся 18 пожаров. Однако остальные два зарегистрированы на особо охраняемой природной территории «Джугджурский заповедник». Огонь здесь распространился на 184 гектара.
Министр лесного хозяйства и лесопереработки края Андрей Самойлов рассказал о вероятности высокой грозовой активности в муниципалитете на предстоящей неделе. В связи с этим в Тугуро-Чумиканский и Аяно-Майский районы отправили по две группировки десантно-пожарной службы, а также Комсомольское авиаотделение.
— Самое важное — работать на опережение. Мы должны уже сегодня перебросить людей и технику на наиболее опасные участки, чтобы минимизировать последствия, — отмечал ранее губернатор региона Дмитрий Демешин.
Напомним, что в крае по-прежнему сохраняется I-V класс пожарной опасности.