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В библиотеки Иркутска поступило более 1500 экземпляров новой литературы

Иркутск, НИА-Байкал — В отдел комплектования и каталогизации Централизованной библиотечной системы Иркутска поступило более 1500 экземпляров новой литературы: художественной, познавательной, учебной, детской.

Источник: Мэрия Иркутска

Специалисты отмечают рост интереса у читателей к теме специальной военной операции, например, к произведению Олега Роя «Тени Донбасса. Маленькие истории большой войны». Это сборник коротких историй о судьбах солдат СВО, ополченцев и людей мирных профессий. Среди героев дети, взрослые, граждане пожилого возраста. Это невыдуманные истории людей, которые оказались сильнее выпавших на их долю испытаний. В книгу также вошли иллюстрации от маленьких героев Донбасса.

Кроме того, востребованными авторами в этой категории у иркутян стали Захар Прилепин, Кирилл Романовский и Даниил Туленков.

В фонде городских библиотек появились произведения и других авторов, пишущих о героях нашего времени. Ознакомиться с ними можно на сайте ЦБС в разделе «Новинки».

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