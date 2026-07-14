В библиотеки Иркутска поступило более 1500 экземпляров новой литературы

Специалисты отмечают рост интереса у читателей к теме специальной военной операции, например, к произведению Олега Роя «Тени Донбасса. Маленькие истории большой войны». Это сборник коротких историй о судьбах солдат СВО, ополченцев и людей мирных профессий. Среди героев дети, взрослые, граждане пожилого возраста. Это невыдуманные истории людей, которые оказались сильнее выпавших на их долю испытаний. В книгу также вошли иллюстрации от маленьких героев Донбасса.
Кроме того, востребованными авторами в этой категории у иркутян стали Захар Прилепин, Кирилл Романовский и Даниил Туленков.
В фонде городских библиотек появились произведения и других авторов, пишущих о героях нашего времени. Ознакомиться с ними можно на сайте ЦБС в разделе «Новинки».