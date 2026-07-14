Бесплатную турпоездку могут выиграть жители Хабаровского края на Всероссийской премии

Завершается прием заявок на Всероссийскую премию «Больше, чем путешествие». Конкурс проводится по четырем категориям: «Люди», «Организации», «Проекты» и «Субъекты РФ». «Это первая в стране награда, которая отмечает лучшие практики молодежного туризма и способствует распространению успешного опыта по всей России. Опыт прошлого года показал, что интерес к премии очень велик. На соискание было подано более 7,7 тысячи заявок из всех 89 регионов России, а в оценке работ принимали участие 450 экспертов», — отметил руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров. После проведения заочной оценки работ организуют просветительский этап, на котором проекты будут дорабатывать вместе с наставниками. После этого проекты представят перед экспертным советом в Москве. Победителей объявят на торжественной церемонии награждения в Национальном центре «Россия». Их определят с учетом итогов очных защит и народного голосования. Почетное жюри выберет среди лучших проектов обладателя Гран-при. Победители отправятся в турпоездку по сертификатам программы Росмолодежи в 2027 году. Заявки можно подать до 15 июля 2026 года на официальном сайте большечемпутешествие.рф., там же можно предложить своих кандидатов на награду.