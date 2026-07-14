Завершается прием заявок на Всероссийскую премию «Больше, чем путешествие». Конкурс проводится по четырем категориям: «Люди», «Организации», «Проекты» и «Субъекты РФ». «Это первая в стране награда, которая отмечает лучшие практики молодежного туризма и способствует распространению успешного опыта по всей России. Опыт прошлого года показал, что интерес к премии очень велик. На соискание было подано более 7,7 тысячи заявок из всех 89 регионов России, а в оценке работ принимали участие 450 экспертов», — отметил руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров. После проведения заочной оценки работ организуют просветительский этап, на котором проекты будут дорабатывать вместе с наставниками. После этого проекты представят перед экспертным советом в Москве. Победителей объявят на торжественной церемонии награждения в Национальном центре «Россия». Их определят с учетом итогов очных защит и народного голосования. Почетное жюри выберет среди лучших проектов обладателя Гран-при. Победители отправятся в турпоездку по сертификатам программы Росмолодежи в 2027 году. Заявки можно подать до 15 июля 2026 года на официальном сайте большечемпутешествие.рф., там же можно предложить своих кандидатов на награду.
Бесплатную турпоездку могут выиграть жители Хабаровского края на Всероссийской премии
Завершается прием заявок на Всероссийскую премию «Больше, чем путешествие». Конкурс проводится по четырем категориям: «Люди», «Организации», «Проекты» и «Субъекты РФ». "Это первая в стране награда, которая отмечает лучшие практики молодежного туризма и способствует распространению успешного опыта по всей России. Опыт прошлого года показал, что интерес к премии очень велик. На соискание было подано более 7,7.