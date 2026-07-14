Молодежь 40 лет: врач сказал, как узнать свой реальный возраст

«За последние 100 лет возраст пубертата колеблется в районе 14−16 лет. У девочек менархе начинается в эти сроки, а менопауза — в 50−51 год. И пока не видно, чтобы это сместилось. Говорить о том, что люди становятся дольше молодыми, я бы не сказал. Они по-другому выглядят, но это связано с питанием и фитнесом, а не с продлением молодости», — объяснил геронтолог.