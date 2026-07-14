Молодежь 40 лет: врач сказал, как узнать свой реальный возраст

Академик РАН Геннадий Онищенко предложил повысить возраст молодежи с 35 до 40 лет. Аргументы приводятся весомые: современный человек дольше сохраняет работоспособность, высокий уровень когнитивных способностей и физическую форму.
В эксклюзивном интервью aif.ru врач‑гериатр, невролог и руководитель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов раскрыл, в чем смысл этой идеи, а также рассказал, как можно определить свой биологический и ментальный возраст.
Плюсы для экономики.
По мнению врача, с точки зрения физиологии это решение — не более чем формальность.
«По большому счёту, это ничего не меняет. Биологическое время, которое течёт в организме каждого человека, не изменится. Мы не знаем до конца, как это устроено, но то, что формальным подходом возраст не победить — это факт», — подчеркнул Новоселов.
Врач считает, что инициатива может положительно отразится на экономике.
«Медианный возраст в России сейчас примерно 40,7 лет. Изменением возрастной планки мы как бы говорим, что популяция, население стало моложе. Например, можно регулировать выдачу ипотеки по пониженной ставке для молодых семей: подняли возраст — и получателей стало больше. Но к реальной молодости это отношения не имеет», — пояснил он.
Ловушка «пропавшей зрелости».
Врач Новоселов указал на парадоксальный разрыв, который может возникнуть в социальной структуре общества при растягивании возраста молодости.
«Давайте посмотрим правде в глаза. Если человек у нас будет молодым до 40 лет, возникает интересный разрыв. Потому что средний возраст, когда женщины в России становятся бабушками, — 48 лет. Мужчины становятся дедушками в 53 года. Что же получается? Человек был молодым, а потом резко — сразу бабушка или дедушка. Период зрелости просто выпадает», — сказал гериатр.
Как распознать свой истинный возраст: не по паспорту и не по крови.
Если паспортные данные и законодательные нормы — это фикция, то как измерить реальный возраст своего организма?
Первый и самый очевидный способ — просто посмотреть в паспорт. Однако биологические часы у всех тикают по-разному.
«За последние 100 лет возраст пубертата колеблется в районе 14−16 лет. У девочек менархе начинается в эти сроки, а менопауза — в 50−51 год. И пока не видно, чтобы это сместилось. Говорить о том, что люди становятся дольше молодыми, я бы не сказал. Они по-другому выглядят, но это связано с питанием и фитнесом, а не с продлением молодости», — объяснил геронтолог.
Более того, эксперт развеял миф о «волшебных таблетках» и анализах, определяющих возраст.
«Сейчас очень модно сдавать маркеры на возраст. Но показатели клинического анализа крови в течение жизни, как правило, не изменяются. Они больше зависят от заболеваний. Возрастных норм не существует, за редким исключением. Если показатели выходят за границы нормы — это говорит о том, что у человека есть болезнь, а не о том, что он постарел», — пояснил Новоселов.
Как мозг и почки выдают ваш возраст.
По словам Новоселова, старение измеряется скоростью работы систем организма. Коварство возрастных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, в том, что они развиваются 15−20 лет бессимптомно, но скорость реакции падает раньше.
«Человек медленнее думает, медленнее реагирует… Как раз временные характеристики функций — это и есть маркер. Если вы более функциональны, можете выполнять больше работы, высокоинтеллектуальны, у вас лучше работают почки (скорость фильтрации) — значит, вы моложе. Измерить время своей жизни, сколько вы реально прожили в биологическом смысле, можно только через функции», — заявил эксперт.
Хорошая новость заключается в том, что на функциональность можно повлиять. Устранение изнуряющего труда, умеренное питание и физическая активность способны улучшить показатели, однако фундаментальный закон старения неумолим.
На сегодня, кроме физической активности и сбалансированного, умеренного питания, никакого другого воздействия на возраст у нас нет, подытожил Новоселов. Измерять возраст нужно не по паспорту и не по общим анализам крови, а по тому, как работают ваши органы и мозг.