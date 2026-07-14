Больше половины автолюбителей Приморья проблем с заправкой не ощутили

Из тех, кто не видит проблем, 42% сказали, что у них всё нормально, а ещё 17% отмечают общую сложную ситуацию, но лично с ней пока не сталкивались. Среди тех, кто испытывает трудности, 17% назвали их серьёзными, 24% — терпимыми.