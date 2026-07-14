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Больше половины автолюбителей Приморья проблем с заправкой не ощутили

В июльском опросе портала «Дром» приняли участие более 17 тысяч автолюбителей.

Источник: Аргументы и факты

Большинство автолюбителей Приморья не столкнулись с проблемами при заправке, однако 41% водителей всё же сообщили о трудностях. Такие данные привели аналитики портала «Дром» по итогам июльского опроса, в котором участвовали более 17 тысяч человек.

Из тех, кто не видит проблем, 42% сказали, что у них всё нормально, а ещё 17% отмечают общую сложную ситуацию, но лично с ней пока не сталкивались. Среди тех, кто испытывает трудности, 17% назвали их серьёзными, 24% — терпимыми.

В комментариях водители из разных регионов описывали нехватку топлива и очереди на АЗС.

Отдельно автомобилисты жалуются на понижение экокласса топлива и опасаются за двигатель. Некоторые из-за этого отказываются от дальних поездок, а жители отдельных регионов пишут о проблемах с заправкой сельхозтехники и лодочных моторов.