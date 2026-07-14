Омские актеры борются за 10 млн в телешоу

Участникам предстоит проходить сложные испытания, договариваться с соперниками и создавать тактические коалиции. В первом же выпуске Головины объединились с Екатериной Гордон и Светланой Сильваши. Вместе они прошли испытание «рыбалка без воды» на крыше небоскреба и пока остаются в проекте.