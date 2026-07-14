Тысячи болельщиков собрались в Мехико ради рекорда по обмену стикерами ЧМ-2026

Участниками мероприятия стали болельщики всех возрастов — от детей до взрослых коллекционеров. Многие пришли с целыми папками повторяющихся наклеек в надежде найти недостающие экземпляры и завершить свои альбомы. Организаторы отметили, что акция превратилась не только в попытку установить рекорд, но и в настоящий футбольный праздник для семей и фанатов.
Болельщики собрались в Мехико для установки рекорда по обмену наклейками Panini. Видео © X / Alberto Vargas.
Массовый обмен прошёл при поддержке Panini — официального производителя коллекционных наклеек чемпионата мира. Представители компании рассчитывают, что число участников позволит зафиксировать новый мировой рекорд, однако окончательное решение должны принять представители Книги рекордов Гиннесса после проверки всех данных.
Ранее Life.ru писал, что в Канаде во время чемпионата мира по футболу начали продавать сувениры с российской символикой. В одном из спортивных магазинов Торонто появились кепки с надписью Russia, гербом и флагом РФ, а также российские триколоры.
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