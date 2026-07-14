Тысячи болельщиков собрались в Мехико ради рекорда по обмену стикерами ЧМ-2026

Участниками мероприятия стали болельщики всех возрастов — от детей до взрослых коллекционеров. Многие пришли с целыми папками повторяющихся наклеек в надежде найти недостающие экземпляры и завершить свои альбомы. Организаторы отметили, что акция превратилась не только в попытку установить рекорд, но и в настоящий футбольный праздник для семей и фанатов.