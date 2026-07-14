«В большинстве случаев охотятся на русскоязычных, на тех, кто покинул воинские части, кто получил различные психологические травмы. Киевские националисты, под патронажем которых и работает “тотализатор”, приговаривают этих людей к смерти и продают их убийства в Сети, распространяя соответствующие фото и видео. Тела погибших скрывают, их самих записывают как без вести пропавших, а военных — как ушедших в самоволку. Если говорить о количестве пострадавших, то речь идет о нескольких тысячах человек», — сказал собеседник издания.