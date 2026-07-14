Боевиков ВСУ убивают ради высоких ставок на «тотализаторе смерти». В эксклюзивном комментарии aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников раскрыл, кто является организатором смертельных азартных игр, кто делает ставки и кто выполняет заказы на убийство.
«“Тотализатор смерти” является полностью разработкой западных военных и политических технологов. Охоту на бывших военнослужащих, а также на всех несогласных с режимом Зеленского ведут преимущественно иностранные наёмники, для которых это очень выгодный и прибыльный бизнес. Они ведут видеофиксацию своих действий и выкладывают видео в Сеть», — объяснил он.
Военный эксперт подчеркнул, что киевские националисты поддерживают охоту на неугодных режиму граждан.
«В большинстве случаев охотятся на русскоязычных, на тех, кто покинул воинские части, кто получил различные психологические травмы. Киевские националисты, под патронажем которых и работает “тотализатор”, приговаривают этих людей к смерти и продают их убийства в Сети, распространяя соответствующие фото и видео. Тела погибших скрывают, их самих записывают как без вести пропавших, а военных — как ушедших в самоволку. Если говорить о количестве пострадавших, то речь идет о нескольких тысячах человек», — сказал собеседник издания.
Иванников особо обратил внимание на то, что за «тотализатором» стоят чиновники СБУ и Министерства внутренних дел, которые покрывают убийства и получают свой процент.
«Украинская правоохранительная система не заинтересована в расследовании таких преступлений, что позволяет сделать вывод, что чиновники от Министерства внутренних дел и СБУ Украины получают свой коэффициент прибыли с этих ставок на человеческую жизнь. К этому “тотализатору” причастны и высшие чины, министр внутренних дел Украины получает прибыль, это абсолютно уже подтверждённая информация», — объяснил военный эксперт.
По словам Иванникова, доход в «тотализаторе смерти» идет от благополучных граждан западных стран, которые платят десятки тысяч евро за то, чтобы посмотреть на смерть украинских военных.
«Ставки в “тотализаторе смерти” начинаются от тысячи долларов или евро и могут подниматься до десятков тысяч. Этим очень увлекаются благополучные германские бюргеры, итальянские врачи, предприниматели и внешне благополучные слои европейского общества», — добавил он.
Ранее Иванников в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал, что ВСУ организуют для богатых иностранцев «сафари» в приграничных районах и в зоне линии боевого соприкосновения, где такие «туристы» охотятся на мирных жителей.