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Отмытый от граффити трамвай № 13 снова вышел на линию в Новосибирске

Трамвай № 13, ставший жертвой вандалов, сегодня вышел на линию в обычном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Источник: Сиб.фм

Вагон оперативно отмыли от граффити, и теперь он курсирует по маршруту без следов недавнего нападения.

Инцидент, напомним, произошёл возле Оперного театра. По словам очевидцев, действовала организованная группа взрослых парней, которые работали слаженно, подчиняясь командам одного из товарищей. На замечания прохожих вандалы не реагировали, а наиболее настойчивых свидетелей обливали краской из баллончиков.

Сразу после случившегося представители «Горэлектротранспорта» обратились с заявлением в полицию. Ведутся розыскные мероприятия.