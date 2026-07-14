Отмытый от граффити трамвай № 13 снова вышел на линию в Новосибирске

Вагон оперативно отмыли от граффити, и теперь он курсирует по маршруту без следов недавнего нападения.
Инцидент, напомним, произошёл возле Оперного театра. По словам очевидцев, действовала организованная группа взрослых парней, которые работали слаженно, подчиняясь командам одного из товарищей. На замечания прохожих вандалы не реагировали, а наиболее настойчивых свидетелей обливали краской из баллончиков.
Сразу после случившегося представители «Горэлектротранспорта» обратились с заявлением в полицию. Ведутся розыскные мероприятия.