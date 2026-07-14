Отмытый от граффити трамвай № 13 снова вышел на линию в Новосибирске

Инцидент, напомним, произошёл возле Оперного театра. По словам очевидцев, действовала организованная группа взрослых парней, которые работали слаженно, подчиняясь командам одного из товарищей. На замечания прохожих вандалы не реагировали, а наиболее настойчивых свидетелей обливали краской из баллончиков.