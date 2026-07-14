В Иркутске женщины чаще мужчин добиваются успеха после угрозы увольнением

Но вот что любопытно. Добиваются своего после такого приема 56% смельчаков. А 33% в итоге действительно приходится уходить. И здесь женщины действуют куда успешнее мужчин. Среди дам положительный исход получают 62%, а увольняются лишь 28%. Мужчины же побеждают только в половине случаев, а работу теряют 38%. Еще 5% опрошенных остались на прежних условиях, так ничего и не добившись.