В Иркутске женщины чаще мужчин добиваются успеха после угрозы увольнением

Работодатели в Иркутске стали гораздо спокойнее реагировать на сотрудников, которые требуют повышения зарплаты или улучшения условий под угрозой ухода. Такие данные показал опрос сервиса SuperJob, который проводили в июне-июле 2026.
— Оказалось, что сегодня лишь 7% компаний предпочитают сразу расставаться с «неудобными» работниками. Каждый десятый руководитель честно признался — требования выполняют моментально. А большинство, целых 70%, ищут компромисс и обсуждают с сотрудником возможные варианты, — рассказывают аналитики.
Сами жители города тоже поделились опытом. Почти треть опрошенных, 28%, хотя бы раз в жизни ставили начальству ультиматум. Причем мужчины делают это заметно смелее женщин — 31% против 24%. Еще интереснее цифры у тех, кто зарабатывает от 150 тысяч рублей в месяц: среди них рисковали должностью 35%.
Но вот что любопытно. Добиваются своего после такого приема 56% смельчаков. А 33% в итоге действительно приходится уходить. И здесь женщины действуют куда успешнее мужчин. Среди дам положительный исход получают 62%, а увольняются лишь 28%. Мужчины же побеждают только в половине случаев, а работу теряют 38%. Еще 5% опрошенных остались на прежних условиях, так ничего и не добившись.