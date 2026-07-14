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Ремонт чуть не стоил жизни: россиянин едва не остался без руки из-за перфоратора

В Владивостоке 40-летний мужчина пострадал во время ремонта квартиры, когда его отвлекла минутная неосторожность.

В Владивостоке 40-летний мужчина пострадал во время ремонта квартиры, когда его отвлекла минутная неосторожность. В результате несчастного случая он получил серьезные травмы, включая частичную ампутацию пальца и открытый перелом другого. Об этом сообщает Amur Mash.

Во время проведения ремонтных работ в своей квартире, житель Владивостока на секунду отвлекся от процесса, что привело к трагическому инциденту. Перчатка, которую он носил, застряла в работающем перфораторе, что стало причиной тяжелых травм: один палец был частично отсечен, другой получил открытый перелом, а также были зафиксированы рваные раны и травматический шок.

Скорая помощь оперативно доставила пострадавшего в больницу, где врачи провели необходимые медицинские процедуры. Специалисты обработали раны, сформировали культю поврежденного пальца и зафиксировали перелом спицами.

На данный момент мужчина выписан из больницы и продолжает лечение дома. Случай подчеркивает важность соблюдения мер предосторожности при работе с электроинструментами, особенно в условиях ремонта.