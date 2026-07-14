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Директор фирмы в Охотске поднял работникам зарплаты, чтобы уйти от налогов

Однако сразу же после выплат сотрудники возвращали ему часть полученных сумм.

В посёлке Охотск директор строительной компании, задолжавшей бюджету больше 59 миллионов рублей, оказалась под следствием из-за хитрой схемы с зарплатами сотрудников. По версии следствия, таким способом женщина скрыла от налоговой свыше 10 миллионов рублей, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Компания занималась ремонтом дорог и к концу 2024 года накопила крупную недоимку по налогам и страховым взносам. Чтобы деньги не ушли на погашение долга, руководитель, как считают следователи, начисляла работникам повышенную зарплату.

После выплат сотрудники возвращали часть полученных сумм директору. Затем этими деньгами женщина рассчитывалась с контрагентами, оставляя налоговую задолженность непогашенной.

Во время расследования недоимку всё же закрыли полностью. С учётом штрафов и пеней в бюджет перечислили больше 98 миллионов рублей.

Заместитель прокурора Хабаровского края утвердил обвинительное заключение. Дело о сокрытии имущества организации, за счёт которого должны взыскиваться налоги, направили в Охотский районный суд.