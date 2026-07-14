Директор фирмы в Охотске поднял работникам зарплаты, чтобы уйти от налогов

В посёлке Охотск директор строительной компании, задолжавшей бюджету больше 59 миллионов рублей, оказалась под следствием из-за хитрой схемы с зарплатами сотрудников. По версии следствия, таким способом женщина скрыла от налоговой свыше 10 миллионов рублей, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.