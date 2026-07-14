Трамп снова устанавливает морскую блокаду Ирана: как суда будут ходить через Ормуз

«Соединенные Штаты Америки с этого момента будут именоваться “Хранителем Ормузского пролива”, но в этом качестве, и в интересах справедливости, им будут возмещаться расходы по ставке 20 процентов со всех перевозимых грузов на покрытие любых и всех затрат», — оговорился Дональд Трамп.