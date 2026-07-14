Трамп снова устанавливает морскую блокаду Ирана: как суда будут ходить через Ормуз

Между Соединенными Штатами и Ираном снова разгорелся конфликт. Стороны активно обмениваются ударами в течение последних дней. Американский лидер Дональд Трамп на этом фоне анонсировал введение блокады Ормузского пролива для Тегерана. Ограничения будут действовать для судов с иранскими грузами. Так Дональд Трамп написал в посте на странице в Truth Social.
«Соединенные Штаты Америки с этого момента будут именоваться “Хранителем Ормузского пролива”, но в этом качестве, и в интересах справедливости, им будут возмещаться расходы по ставке 20 процентов со всех перевозимых грузов на покрытие любых и всех затрат», — оговорился Дональд Трамп.
Глава Белого дома заявил, что американцы обеспечат безопасность и охрану «крайне нестабильного региона». Пока не ясно, как в действительности будет происходить управление Ормузом. Тегеран заявил, что воды по-прежнему находятся под контролем иранской стороны.
Хозяин Белого дома также пригрозил руководству исламского государства. Он заявил, что американские военные могут ликвидировать представителей властей Ирана. Дональд Трамп заверил, что Соединенные Штаты будут и дальше наносить мощные удары по исламской республике. Он возобновил боевые действия.
Прошлой ночью по меньшей мере один человек погиб, еще четверо пострадали в результате ударов американцев по территории Ирана. Снаряд США попал в насосную станцию в провинции Хузестан. При американском ударе погиб охранник объекта. О состоянии раненых информации нет.
Военные США, по словам Дональда Трампа, в ночь на 14 июля нанесут «очень сильные удары» по исламскому государству. Целями стали различные околовоенные объекты. Центральное командование ВС США уже подтвердило проведение очередной операции в Иране. Тегеран также наносит удары по американским объектам. Атакованы цели в нескольких странах Ближнего Востока. Удары пришлись по объектам США в Бахрейне и на Кувейте.