Дополнительные каникулы предусмотрены для школьников Иркутской области

IrkutskMedia, 14 июля. Министерство образования Иркутской области направило в муниципалитеты рекомендации Минпросвещения РФ по организации каникул в 2026—2027 учебном году. Глава министерства просвещения Сергей Кравцов отметил, что при составлении календарного учебного графика особое внимание уделено сбалансированности учебной нагрузки, сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Осенние, зимние и весенние каникулы должны составлять не менее девяти дней. Это время предусмотрено, чтобы дети могли полноценно восстановиться. Ребятам важно не переутомляться, чтобы сохранять учебную активность на протяжении всего учебного года. Соблюдение рекомендаций по периодам отдыха позволит обеспечить качественный образовательный процесс», — рассказал Сергей Кравцов.
Учебный год традиционно начнется 1 сентября и продлится до 26 мая 2027 года. Для учащихся 1−11 классов по четвертям рекомендованы следующие даты каникул:
- осенние каникулы: 26 октября — 3 ноября;
- зимние каникулы: 31 декабря — 10 января;
- весенние каникулы: 27 марта — 4 апреля;
- летние каникулы: 27 мая — 31 августа.
Для обучающихся первых классов предусмотрены дополнительные каникулы — с 15 по 21 февраля.
Министр образования Иркутской области Максим Парфенов напомнил, что при разработке календарного учебного графика образовательная организация может использовать федеральный учебный график или составить собственный на его основе. При этом учитываются региональные и этнокультурные традиции, а также плановые мероприятия. Максим Парфенов подчеркнул, что у образовательных организаций и родителей школьников уже сейчас есть возможность спланировать каникулы в новом учебном году, что позволяет оптимально скоординировать учебный процесс.
Ранее агентство сообщало, что систему определения объёмов субвенции для обеспечения выплаты заработной платы педагогов, воспитателей, иных работников как в детских садах, так и в школах, усовершенствовали в Иркутской области. Во втором и окончательном чтениях приняты изменения в областной закон «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области».