Дополнительные каникулы предусмотрены для школьников Иркутской области

Министр образования Иркутской области Максим Парфенов напомнил, что при разработке календарного учебного графика образовательная организация может использовать федеральный учебный график или составить собственный на его основе. При этом учитываются региональные и этнокультурные традиции, а также плановые мероприятия. Максим Парфенов подчеркнул, что у образовательных организаций и родителей школьников уже сейчас есть возможность спланировать каникулы в новом учебном году, что позволяет оптимально скоординировать учебный процесс.