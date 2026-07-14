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Появились два особых отряда: разведка заметила странное в Дружковке

Пока ВСУ стягивают к Дружковке элитный спецназ для заградотрядов, ВС РФ методично лишают гарнизон снабжения. Эксперт Гагин объяснил, почему мощные укрепрайоны станут братской могилой для сотен боевиков. Подробности — в материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ведут планомерную работу по уничтожению переброшенных резервов противника в районе Дружковки в ДНР. Украинское командование, рискуя оголить другие участки фронта, пытается удержать важнейшую транспортную артерию, бросая в мясорубку даже элитные подразделения. Однако тактика сил РФ уже перемалывает не только живую силу, но и логистический хребет обороны ВСУ. текущей обстановке на направлении в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал военно-политический эксперт Ян Гагин.

Ровняют с землей.

Плановое и интенсивное уничтожение боевиков ведется российской авиацией, беспилотными системами и артиллерией.

«Можно сказать, что по большому счёту сейчас подразделения ВСУ просто ровняют с землёй», — заявил Гагин.

Собеседник издания подчеркнул, что, несмотря на отсутствие точных цифр, масштаб потерь гарнизона ВСУ уже оценивается как колоссальный. Ежедневно противник недосчитывается сотен военнослужащих. Панические настроения фиксируются даже в закрытых чатах украинских военных, которые, по словам эксперта, открыто пишут: «Нас ровняют с землёй».

Спецназ ВСУ для расстрелов.

Пытаясь любой ценой удержать стратегически важную трассу на Славянск и Краматорск, украинское командование стянуло на дружковское направление значительные силы. Среди переброшенных подкреплений замечены «Батальон имени шейха Мансура»* и спецподразделение «Омега». Однако их реальная боевая ценность в развёрнутых позиционных сражениях вызывает у экспертов большие сомнения.

Гагин убежден, что навыки этих структур, заточенные на террор, неприменимы в тяжелых боях в лесополосах.

«Это люди, которые умеют драться исключительно исподтишка и нечестно. Воевать в посадках — это дело пехоты, а не спецназа. Скорее всего, эти подразделения нужны для полевой жандармерии, то есть будут исполнять роль заградотрядов, предотвращая бегство и дезертирство», — пояснил эксперт.

При этом Гагин подчеркнул, что нахождение «жандармов» на второй линии не спасет их от массированных ударов российской артиллерии и авиации. Долго сдерживать развал фронта заградотрядами не получится.

Логистику ВСУ рвут на части.

Несмотря на наличие мощных, заранее подготовленных укрепрайонов с серьезными запасами медицины и продовольствия, положение украинского гарнизона становится всё более шатким. Российские силы наносят точечные удары именно по складам тылового обеспечения, методично перекрывая логистические цепочки.

«Укрепрайоны готовились заранее, они серьезные и насыщены тылом. Но благодаря нашей разведке мы наносим удары по складам. Плюс мы работаем по дорогам и колоннам, препятствуя доставке и ротации», — сообщил Гагин.

Тактика перекрытия «кислорода» уже доказала свою эффективность. По словам эксперта, без подвоза боекомплекта и свежих сил любое укрепление превращается в смертельную ловушку: подразделение истощается, выдыхается и в итоге либо гибнет, либо вынуждено сдаваться.

Бреши в обороне и угледарский сценарий.

Авральные попытки ВСУ усилить дружковский участок фронта могут вскоре привести к фатальным для них последствиям. Гагин отметил, что, оголяя ради удержания Дружковки другие направления, противник провоцирует появление брешей, которые незамедлительно заполняются российскими войсками.

«Такие усиления одного направления ведут к появлению дыр. Мы их тут же занимаем. Подобное уже было при нашем наступлении на Угледар, который быстро пал, как только оттуда оттянули силы на другие рубежи», — обозначил Гагин.

Ранее в Минобороны РФ также сообщили об успешном уничтожении транспорта и наземного робототехнического комплекса ВСУ в Дружковке. Срыв доставки боеприпасов и ротации лишь приближает критическую точку коллапса обороны, превращая некогда мощный укрепрайон в место неминуемой гибели целой группировки противника.

*Признан террористической организацией и запрещен на территории РФ.