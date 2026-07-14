«Авито услуги»: спрос на шашлычников за год вырос на 83%

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Спрос жителей России на услуги шашлычников, которые самостоятельно занимаются приготовлением блюда, вырос в июне 2026 года на 83% относительно аналогичного периода 2025 года. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Авито услуги», которые есть у ТАСС.
«Наиболее выраженную динамику показал сегмент полного делегирования приготовления шашлыка — от закупки и мариновки мяса до жарки. Спрос на услуги шашлычников и выездных поваров в июне вырос на 83% год к году, при этом предложение увеличилось лишь на 21%», — сказано в тексте.
По данным аналитиков, средняя стоимость услуги по России составляет 5 тыс. рублей.
В Ленинградской области спрос на услуги поваров-шашлычников увеличился более чем в 5 раз по сравнению с прошлым годом, в Краснодарском крае — в 4 раза, в Свердловской области — в 3,5 раза.
Кроме того, как рассказали представители сервиса, спрос на аренду зон отдыха, оборудованных мангалами, скамейками и столами, в июне вырос на 29% в годовом выражении. Параллельно увеличилось и предложение — число активных объявлений выросло на 34%. Средняя стоимость аренды по стране составила 3 тыс. рублей. В некоторых случаях в стоимость включаются угли и розжиг.
Абсолютными лидерами по объему запросов остаются Москва, Краснодар и Санкт-Петербург, между которыми распределяется основной поток пользовательских запросов. Наиболее активно спрос на аренду площадок растет в регионах: в Ставропольском крае он увеличился на 84% год к году, в Саратовской области — на 81%, в Мордовии — на 68%, сказано в тексте.