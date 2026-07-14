«Авито услуги»: спрос на шашлычников за год вырос на 83%

Абсолютными лидерами по объему запросов остаются Москва, Краснодар и Санкт-Петербург, между которыми распределяется основной поток пользовательских запросов. Наиболее активно спрос на аренду площадок растет в регионах: в Ставропольском крае он увеличился на 84% год к году, в Саратовской области — на 81%, в Мордовии — на 68%, сказано в тексте.